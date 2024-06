Megint megütötték a forintot – Jöhet a 400-as euró?

A forint kedden egészen a 393-as szintekig képes volt visszaerősödni az euróval szemben azt követően, hogy pénteken és rövid ideig hétfőn is a 399-es közelében mozgott az EUR/HUF kurzusa. Szerda reggel azonban ismét gyengülésbe kezdett a magyar fizetőeszköz, szerda délután pedig már a 396-os szinten billeg az euró-forint árfolyama.

A hét első napjaiban látott erősödés hátterében egyaránt álltak külső és belső tényezők is: egyrészt hétfőn javulni kezdett a nemzetközi hangulat, a múlt heti esést követően pedig a dollárral szemben is elkezdett visszaerősödni az euró, a dollár gyengülése pedig feltörekvő piaci deviza révén a forintnak is segített.

Emellett tegnap tartotta kamatdöntő ülését az MNB: az elmúlt hetek forintgyengülését követően a várakozásoknak megfelelően ezúttal kisebb, 25 bázispontos kamatvágást hajtott végre a jegybank, emellett Virág Barnabás, az MNB alelnöke a kamatdöntést követő háttérbeszélgetésen elmondta, hogy a monetáris politikában új korszak kezdődik. A jegybank előtt kevesebb tér marad a kamatcsökkentésekre az év hátralevő részében, ami azt jelenti, hogy kis kamatcsökkentések mellett a vágások szüneteltetése is ott lesz az asztalon.