Jó hírt kapott a forint, de lehet, hogy ez sem lesz elég

A vasárnapi francia választási eredmény hatására javulni kezdett a befektetői hangulat Európában, ennek köszönhetően pedig az euró is jelentős erősödéssel indította a hetet a dollárral szemben, ami a forintra is kedvező hatással volt. Az EUR/HUF jegyzése azonban továbbra sem tudott kitörni a sávozásból, délutánra pedig a nap eleji erősödés jelentős részét is elvesztette már a forint. Éppen ezért megnéztük, hogy mi várhat a magyar fizetőeszközre a következő napokban.