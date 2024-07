Beindult a forint

Portfolio 2024. július 03. 15:33

Nem tud eltávolódni a 395-396 környékéről a forint, bármilyen kilengés után visszatér ide. Ma reggel is 395 környékén kezd az euróval szemben. Az utóbbi hetekben a nemzetközi hangulat változása billentette ki olykor-olykor a jegyzést, de ahogy a dollár is trendszerűen oldalazott, úgy a forint is visszatért ugyanoda mindig. Az amerikai foglalkoztatottsági adatok után viszont beindultak a mozgások.