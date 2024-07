Összejött a bravúr a forintnak, de rázós napok következnek!

Június közepe óta egy 4 forintos sávban, 394 és 398 között mozgott az EUR/HUF jegyzése, ebből a sávból már többször is megpróbált kitörni az árfolyam mindkét irányba, azonban ez egészen csütörtökig nem sikerült. A forint fontos szinteket szakított át a mostani erősödés során, megnéztük, hogy mi mozgatja most az árfolyamot, valamint azzal a kérdéssel is foglalkoztunk, hogy meddig erősödhet még a magyar fizetőeszköz.