Havi mélypontjáig szúrt fel a forint

A forint az euróhoz képest nem teljesített jól a héten, először a keddi magyar GDP-adat hozott egy kilengést, mivel negyedéves alapon ismét zsugorodott a hazai gazdaság. Majd a szerdai Federal Reserve kamatdöntés jelzései után folytatódott a trend, amit csak átmenetileg tört meg, hogy a diszkontkincstárjegyekből betáraztak a bankok, hogy csökkentsék a rájuk kivetett különadó hatásait az állomány bővítésével.

Ezzel péntekre már havi mélypontja közelében mozgott a magyar deviza, 396 felett kezdte a napot a forint, ahonnan egyelőre 395,8-ig tudott csak visszakorrigálni az euróval szemben.

Fontosabb makroadatok sem Magyarországról, sem Európából nem érkeznek, de délután a tengerentúlról jön egy munkanélküliségi és egy júniusi gyáripari megrendelésekről szóló beszámoló, amelyek fontos jelzéseket küldhetnek a Fed-nek az Egyesült Államok gazdaságának helyzetéről.

A héten a dollárhoz képest is hasonló görbét rajzolt a forint, most pedig a pénteki közlések inkább a dollár-euró árfolyamon keresztül éreztethetik hatásukat a magyar valutánál. A dollárhoz képest a heti nyitó 359,6 körüli sávhoz képest 7 egységgel gyengébb a forint, most 366,2 körül mozog a váltás.

