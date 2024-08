Vérfürdő a piacokon, közel a 400-as euró

Múlt hét végén jelentősen elgyengült a forint a vártnál a kedvezőtlen nemzetközi hangulatban, közelebb került a jegyzés a 400-hoz. A héten a magyar inflációs adat adhat irányt a kereskedésnek, de elsősorban arra kell figyelni, hogy a befektetők hogyan reagálják le a múlt heti megpetést az amerikai munkaerőpiaci adatokban.

Közelebb került a forint a 400-hoz múlt héten, ma reggel is két egységen belül vagyunk hozzá. 398 forint 70 fillérbe kerül most az euró, ma reggel eddig 0,3%-ot gyengült. Ezzel a forint lassan meghaladja a június 14-i mélypontot, közel a márciusi mélypont.

A nemzetközi piacokon továbbra is nagyon rossz a hangulat, az ázsiai piacok nagyot esnek. A dollár gyengül, 1,09 felett a jegyzés az euróval szemben. A forint dollárral szembeni jegyzése 364 forint 30 fillérnél jár.

Érdemes még kitekinteni a japán jenre, amely hatalmas száguldáson ment keresztül az előző napokon, és ez most is tart. A japán jennek az ad erőt, hogy a japán jegybank váratlanul szigorított múlt héten, és további szigorítást lengetett be, miközben a Feddel kapcsolatos kamatvárakozások jócskán mérséklődtek. A jen dollárral szembeni jegyzése pár hét leforgása alatt a 160-as szintről 140 közelébe jött le.

Az amerikai kilátások a meghatározóak. Múlt héten a vártnál sokkal gyengébb amerikai munkaerőpiaci adatok jöttek, aminek hatásárá bejelzett egy fontos recessziós indikátor. A héten elsősorban azt kell figyelni, hogy ezt a fejleményt hogyan emésztik a piacok, illetve jönnek-e kommentárok a Fed részéről ezzel kapcsolatban. Piacmozgató hírből most kevesebb lesz, a magyar inflációra és az amerikai ISM BMI-re érdemes figyelni.

