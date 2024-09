Most érdemes dollárt venni?

Látványos dollárgyengülést láthattunk az elmúlt hetekben a vezető devizákhoz és a forinthoz viszonyítva is. Az elmúlt napokban azonban már elkezdett a fordulat körvonalazódni nem csak az euróval, de a forinttal szemben is a dollár piacán. Éppen ezért megnéztük, hogy érdemes-e már most dollárt vásárolni, emellett pedig az amerikai fizetőeszköz kilátásaival is foglalkoztunk.