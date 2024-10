Közel két éve nem történt ilyen a forinttal - Mi vár ránk 400 fölött?

Ha csupán a jelenlegi trendeket nézzük, akkor már csak idő kérdésre, hogy mikor lépi át az euró-forint árfolyama a lélektani szempontból kritikusnak mondható 400-as szintet, a grafikonon ráadásul most olyan dolgokat is láthatunk, melyek még nagy bajt hozhatnak a forint számára. Megnéztük, hogy mi várhat a forintra, ha valóban átüti a 400-as szintet az árfolyam. Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.