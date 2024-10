Esik a forint, mennyi MNB kamatcsökkentés fér még bele?

A forint szerdán másfél éves mélypontra , 401 közelébe esett az euróval szemben , így a múlt heti 25 bázispontos jegybanki kamatvágás után (6,5% lett az alapkamat) megnéztük, hogy most hogyan alakulnak a határidős kamatpiacon a további kamatcsökkentéssel kapcsolatos várakozások.

Ma napon belül intenzív emelkedést látunk a különböző futamidejű termékekben, de még ezzel együtt is ott járnak most a jegyzések, ahol egy hete. Így az egy hónap múlva induló 3 hónapos határidős kamatláb jegyzések (1X4-es FRA) közepe most 6,12% körül jár, a 3 hónap múlva induló 3 hónaposé 5,87% körül, a 6 hónap múlva induló 3 hónaposé 5,48% körül, a 9 hónap múlva induló 3 hónaposé 5% körül.

Amint tehát látszik:

további vágásokat áraz a piac az MNB-től a következő hónapokra,

így továbbra is úgy látják a befektetők, hogy legalább egy, de inkább kettő darab 25 bázispontos kamatvágás még beleférhet idén év végéig, akár 3 vágás is beleférhet kora tavaszig, és legalább négy darab vágás is beleférhet jövő nyárig.

Az alábbi ábra viszont arra hívja fel a figyelmet, hogy a forintesés, a 400 feletti euró, már felveti a kockázatát annak, hogy valóban van-e a következő időszakban ennyi mozgástér a további kamatcsökkentésekre, hiszen a gyors bérkiáramlás mellett a gyengélkedő forint a felfelé mutató inflációs kockázatot erősíti.

