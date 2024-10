Nincs megállás, itt a 400 forintos euró?

Idén negyedik alkalommal próbálja áttörni a forint a bűvös 400-as szintet. Vajon most is visszatud fordulni innen a forint, vagy elkerülhetetlen a kritikus szint áttörése és innen már csak gyengülni tud a magyar fizetőeszköz?

Az elmúlt másfél hétben közel másfél százalékot gyengült a forint az euróval szemben és ismét hajszálnyira került a kurzus a 400-as szinttől. Ez idén már a negyedik próbálkozása a forintnak a kritikus 400-as szint áttörésérére. Vajon most is vissza tud erősödni a forint, vagy a mostani helyzet teljesen más, és nincs ami megállítsa a forint gyengülését?

A helyzetet nem könnyíti, hogy a Közel-Keleten az iráni támadással felvillant a széleskörű regionális konfliktus lehetősége, miközben az amerikai elnökválasztás kimenetele is nagy bizonytalanságot okoz. Azonban nem csak külső tényezők miatt gyengül a forint, hanem vannak olyan belső tényezők is, amelyek nem a magyar fizetőeszköz malmára hajtják a vizet. Az egyedi magyar tényezők pedig nem tesznek jót aktuálisan a forint megítélésének, ez lecsapódik a hazai fizetőeszköz alulteljesítésében, amit leginkább a lengyel zlotyval szembeni árfolyamában érhetünk tetten. A PLN/HUF kurzusa gyakorlatilag megint a történelmi mélypontjához van tapadva, a 93-as szintnél.

Mutatjuk a forint gyengülése mögött álló tényezőket.

Nem segít a nemzetközi helyzet a forintnak

Kezdjük először a friss nemzetközi fejleményekkel. Az elmúlt napokban eszkalálódni látszik a konfliktus a Közel-Keleten, miután Izrael katonai műveletet indított a Hezbollah ellen Libanon területén és Irán rakétacsapást kísérelt meg Izrael ellen. A hírre nagyot estek a tőzsdék és még nagyobbat emelkedett az olajár.

Egy ilyen regionális konfliktus globális szempontból a bizonytalanság növelésén keresztül a legrosszabbul a kockázatosabb eszközöket érinti - mint amilyen a forint is - hiszen, a befektetők ilyenkor a biztonságos alternatívákat keresik, mint a fejlett országok államkötvényei, vagy az arany.

Ráadásul, amennyiben a konfliktus tényleg eszkalálódik, akkor ez az olajár érdemi emelkedésén keresztül egy újabb inflációs sokkot is jelenthetne, és lehet, hogy éppen ennek az előszobájába léptünk be tegnap. Ilyen helyzetben a globális jegybankok és az MNB kamatcsökkentési ciklusa is gellert kaphatna. Ezen a ponton ez még nem eldöntött tény, de a piacok ilyenkor ennek is adnak valamekkora valószínűséget, ami szintén nem a forint malmára hajtja a vizet.

A globális kamatcsökkentéseknek segítenie kellene, de látszólag mégsem

Általában, amikor az amerikai jegybank elkezdi a kamatcsökkentési ciklusát, az kedvező a feltörekvő devizáknak, de egyelőre ebből nem tudott érdemben profitálni a forint.

Ráadásul van egy érdekes jelenség a forint kapcsán.

Az elmúlt 1-2 évben megszokhattunk, hogy a nemzetközi hangulat változásával a forint is kileng. A hangulatváltozást a dollár jól mutatja: a dollárgyengülés javuló befektetői kedvről árulkodik, amely jellemzően kiváltja a forint euróval szembeni erősödését is (és fordítva). Az előző hónapok trendszerű dollárgyengülése viszont most nem járt forinterősödéssel.

Ez a jelenség pedig nem vezet túl sok jóra, hiszen amikor egy deviza nem képes érdemben profitálni a kedvező nemzetközi hangulatból, akkor a helyzet fordulásával érdemi forintgyengülés jöhet. Az elmúlt napok eseményei éppen erre világítanak rá.

A magyar fundamentumok sem erős forint felé mutatnak

A magyar gazdaság növekedési kilátásai egyelőre vegyesek. Az idei évre az MNB lefelé húzta a növekedési előrejelzést, de azért már a fogyasztásban látszanak az élénkülés jelei, viszont a nemzetközi felvevőpiacaink továbbra is rosszul teljesítenek. Utóbbi az, ami miatt a magyar gazdaság az utóbbi negyedévekben a vártnál rosszabbul teljesít.

Az infláció tekintetében az idei évben ugyan kedvező folyamatokat láttunk, de azért a szolgáltatószektor inflációja miatt a maginfláció még mindig magas, noha előretekintve csökkenés valószínűsíthető. A magyar gazdaság igazi sérülékenységét jelenleg a költségvetési folyamatok adják.

A költségvetési hiány idén várhatóan csökkenni fog (a kormány több kiigazító lépéésel viszi le 4,5%-ra a tervek szerint a tavalyi 6,7%-ról), és a kormány további deficitcsökkentést vállalt, viszont van egyfajta nyomás is a kormányzati gazdaságpolitikán látva a lassabb gazdasági helyreállást, hogy ezt fiskális oldalról támassza meg. Az ezzel kapcsolatos kommunikáció és gazdaságpolitikai tervezés (családi adókedvezmény duplázás, KKV-programok, 2025-ös költségvetés novemberi benyújtása) már megkezdődött, emiatt pedig óriási figyelem fogja övezni, hogy a kormány milyen fiskális tervekkel és adósságszámokkal áll elő az ősz folyamán. Mindezt pedig a hitelminősítők is árgus szemekkel fogják figyelni.

Amikor a globális kockázatkerülés felerősödik, akkor a befektetők jobban figyelnek a sérülékenységi pontokra, mint amilyen a régiós összevetésben magas államadósság és az adósságfinanszírozás devizaaránya is csak éppen 30% alatti. Utóbbit a hitelminősítők is árgus szemekkel figyelik.

Összességében tehát a lassú növekedés, a csökkenő, de nem alacsony infláció, valamint a vegyes költségvetési helyzet miatt Magyarország jelenleg inkább a sérülékenyebb országok közé tartozik, ami miatt a globális kockázatkerülés kellős közepén kifejezetten sérülékenynek tud számítani a hazai fizetőeszköz.

A technika sem kedvez a forintnak

Az idei évben már többször is megpróbálkozott a forint a 400-as szint áttörésével az euróval szemben, idáig sikertelenül. A mostani próbálkozás azonban elképzelhető, hogy már sikeres lesz, hiszen a globális és a hazai folyamatok is a forint további gyengülése irányába mutathatnak.

Technikai oldalról elmondható, hogy a forint euróval szemben az idei év egészében egy egyre szűkülő háromszöget kezdett el kiépíteni, ahol ráadásul a háromszög alja egybeesik egy több éve tartó trendvonallal is.

Jelenleg ennek a háromszögnek a tetején tartózkodik, komolyabb ellenállás 399-400 között található. Ennek áttörése esetén komolyabb tér nyílhatna a forint gyengülésére.

Ezen szintek fölött azonban nagy tér nyílhat meg a forint gyengülése előtt: lényegében nagyobb ellenállás nélkül emelkedhet tovább innen az EUR/HUF egészen a 408-as szintekig, első körben.

Szélsőséges esetben akár a 2022 decemberben elért 420,4 forintos lokális csúcs szintje is elérhető lehet, de ehhez komoly katalizátornak kellene történnie akár nemzetközi, akár hazai fronton.

Címlapkép forrása: Shutterstock

