400 forint alatt az euró!

A mai napon a forint már 0,3%-kal erősödött az euróval és 0,4%-ot a dollárral szemben. Ma hajnalban a kínai tőzsde nagyot esett, mivel egyelőre elmaradt a nagy kínai fiskális lazítás, amire a piac számított.

A hír hatására az árupiaci termékek árai és a nemzetközi kötvényhozamok is esésnek indultak, mivel, ha nincs kínai fiskális lazítás, akkor az inflációs kockázatok is kisebbek. A forint is ebből tud most profitálni.

További kedvező fejlemény, hogy a mai napon az olaj ára már több, mint 2%-ot esett. A közel-keleti konfliktus kiéleződése óta az olaj egyfajta kockázati indikátorként működik, így az olaj ára esése a globális kockázati hangulat javulásán keresztül szintén az erősödő forint irányába hat.