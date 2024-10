Nagy mozgások a forintban: a gyengülés után most épp erősödik

MTI 2024. október 11. 10:27

A forint ismét 400 felett tartózkodik az euróval szemben, péntek reggel is gyengülést láttunk, majd egy hirtelen fordulattal visszatért a tegnapi szintre a forint. Ma is jönnek az Egyesült Államokból piacmozgató adatok, így a hét utolsó napján is jöhetnek mozgások a forintban.