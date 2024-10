Nem bír 400 alá erősödni a forint

Budapest Economic Forum 2024 Már csak pár nap, és jön Magyarország egyik legfontosabb gazdasági eseménye, amelyre itt tudsz regisztrálni:

Tegnap volt némi mozgád a forintban, az átmeneti erősödést gyengülés követte, így bár felülről sikerült rövid időre megközelíteni a 400-as szintet, végül e felett maradt a jegyzés. Ma reggel 400 forint 90 fillér az euró, a korai órákban még nem látunk mozgást.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Nem úgy a dollárban, amely kitartóan folytatja az erősödést az euróval szemben. Már ma reggel 0,2%-os erősödést látunk a dollárban, 1,09 alá került a jegyzés. A dollárerősödés már hetek óta tart, a befektetők ugyanis rosszabbnak látják az európai reálgazdasági kilátásokat, mint az amerikait.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben így természetesen nagyobb a forint gyengülése, tegnap már majdnem 398 forintba került a dollár, és

meghaladta az augusztus eleji mélypontot is.

A következő szint a július eleji mélypont lehet, ehhez azonban jelentős tovább gyengülés kéne a forintnak bőven 370 fölé, ettől egyelőre messze vagyunk. Ám ha a jelenlegi trendek kitartanak, akkor ennek elérését sem zárhatjuk ki.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárindex (amely a dollár erejét méri a fő devizákhoz képest) kéthavi csúcsra erősödött, mivel a befektetők most úgy vélik, hogy a Fed csak lassan fog kamatot vágni. A japán jen az új kormány (amely a laza monetáris politikát tartja kívánatosnak) kinevezése óta gyengülget, most épp 150-es szint körül van a dollárral szemben, ahogy a dollár most épp erősödik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Kritikus fontosságú lesz az Európai Központi Bank csütörtöki kamatdöntése, a befektetők most ugyanis úgy vélik, hogy az EKB gyors kamatcsökkentéseket folytathat, hogy támogassa a gyengén teljesítő reálgazdaságot. Elsősorban az üzenet lesz fontos, hiszen egy vártnál optimistább hangvétellel az EKB erősítőleg hathat az euróra, ám ha a jegybank is pesszimista lesz, ahogy a piac, akkor akár további nyomás helyeződhet a közös devizára. Emellett csütörtökön tartjuk a Budapest Economic Forumot, amelyen magyar gazdaságpolitikai döntéshozók is megszólalnak, erre is érdemes lesz odafigyelni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images