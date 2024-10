401-nél várja az euró a fontos bejelentéseket

Portfolio 2024. október 17. 08:53

A forint a csütörtök reggeli kereskedésben 401 körül jár az euróval szemben, a nap további része mozgalmas lesz, hiszen megkezdődött a Budapest Economic Forum konferenciánk, amelyen többek között Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Varga Mihály pénzügyminiszter is előad, így fontos gazdaságpolitikai jelzések is elhangozhatnak. Emellett délelőtt az eurózóna inflációs adatot is közzéteszik, aztán délután az Európai Központi Bank kamatdöntésére, és az amerikai kiskereskedelmi, valamint heti friss segélykérelmei adatra is figyelni kell.