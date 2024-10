Újra gyengül a forint

Portfolio 2024. október 17. 10:02

A forint a csütörtök reggeli kereskedésben 401 körül járt az euróval szemben, aztán elkezdett gyengülni, és 402 közelébe ért. Ebben szerepe lehet a dollár folytatódó erősödésének, és a Portfolio mai gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon elhangzó üzeneteknek is, amelyen többek között Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Varga Mihály pénzügyminiszter is előad. Délelőtt az eurózóna inflációs adatot is közzéteszik, aztán délután az Európai Központi Bank kamatdöntésére, és az amerikai kiskereskedelmi, valamint heti friss segélykérelmei adatra is figyelni kell.