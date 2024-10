Meglehetősen erős üzenetet küldött a piacnak a Portfolio Budapest Economic Forum 2024 konferenciáján Virág Barnabás. Az MNB alelnöke elmondta, hogy nem csak októberben szüneteltetheti a kamatcsökkentéseket a jegybank, ennek hatására pedig némileg képes volt magához térni a forint, az euró jegyzése azonban még mindig 400-nál billeg. Egy biztos, kritikus napok jönnek most a forint számára. De mi lesz előbb, a 395-ös, vagy a 420-as euró?Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.

Az euró-forint árfolyama Virág Barnabás szavait követően csütörtökön rövid időre benézett a 400 alá, tartósan azonban nem tudott a lélektani szempontból rendkívül fontos szint alatt maradni a kurzus. Pénteken ismét megpróbálta letörni a forint ezt a fontos szintet, kevés sikerrel.

A dollárral szemben is csak kisebb erősödést láthattunk, arra azonban elég volt ez az alig két egységes forinterősödés, hogy távolabb kerüljön az USD/HUF jegyzése a 370-es szinttől.

Ha már a dollárnál tartunk, akkor érdemes felhívni arra a figyelmet, hogy a következő napokban várhatóan az amerikai fizetőeszköz mozgása jelentősen befolyásolhatja majd a forint árfolyamának alakulását.

A napokban látott árfolyammozgásokkal kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a forint az alapvetően igencsak kedvező hangulat ellenére sem volt képes érdemben erősödni, mindössze csak a gyengülése torpant meg,

ami önmagában nem túl biztató üzenet.

De ha azt nézzük, hogy milyen nagy erősödésen van túl a dollár (az amerikai fizetőeszköz erősödése feltörekvő piaci devizaként jellemzően igencsak kedvezőtlenül hat a forint árfolyamára) akkor már egészen más a helyzet, és

könnyen lehet, hogy most indul majd egy nagyobb erősödési hullám a forintban a dollár korrekciójával.

Ahogy azt egyébként az alábbi grafikonon is jól megfigyelhetjük, a dollárindex már igencsak túlvetté vált az utóbbi napokban, a korrekció pedig végül pénteken meg is kezdődött:

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy hiába a potenciális kedvező hatással bíró dollárkorrekció, az EUR/HUF esetében igencsak korlátozott a tér a forinterősödés számára:

400 alatt a 398,3-as szintre érdemes figyelni, itt találhatunk egy korábbi lokális mélypontot októberből, illetve a 398-as zóna júniusban és augusztusban még ellenállás volt, most azonban már támaszként funkcionálhat.

398 alatt a szeptemberi 397,7-es lokális csúcs szintjénél állhat meg az erősödés, emellett pedig a jelenleg 396-nál lévő 50 napos mozgóátlagra is ajánlott figyelni, amely szintén erős támasz lehet a múltban látottak alapján.

Csakhogy a mostani oldalazásnak van egy igencsak nagy veszélye is, ugyanis az

technikai alapon rövidesen újabb gyengülési hullámot is elindíthat,

mivel ahogy azt az alábbi grafikonon jól láthatjuk, az EUR/HUF egész egyszerűen kioldalazta a napos idősíkon kialakult RSI-túlvettséget, így

semleges RSI-érték mellett indulhat a gyengülés a 400-as zónából, ahol egy erős bázist épített az árfolyam.

Amennyiben jön a gyengülés, úgy elsőként a hónap elején elért 402,4-es lokális csúcs szintje funkcionálhat ellenállásként,

ezt követően azonban már egy nagyobb tér nyílhat meg felfelé, egészen a 408,7-es szintig,

ahol a 61,8 százalékos Fibonacci korrekciós szint szolgálhat ellenállásként.

Ennek a szintnek az áttörése azonban nagy bajt hozhat a forint számára, és akár hirtelen be is gyorsíthatja a gyengülést, szélsőséges esetben pedig akár a 2022 decemberben elért 420,4 forintos lokális csúcs szintje is elérhető lehet, ennek bekövetkezéséhez azonban már igencsak szélsőséges körülményekre lenne szükség, melyek éppenséggel adottak is lehetnek,

hiszen az amerikai elnökválasztás akár extrém piaci reakciókat is eredményezhet, a bizonytalan nemzetközi környezet pedig általában kedvezőtlen hatással van a forintra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ