Ezen az ábrán látszik csak igazán, mennyire bántják a forintot

Portfolio 2024. október 31. 18:11

A héten bő négy egységgel gyengült a forint az euróval szemben, leginkább a tegnapi, minden várakozást alulmúló GDP-adat mozgatta meg az árfolyamot. Reggel is 2022 vége óta nem látott szinten indította a napot a hazai fizetőeszköz árfolyama, majd délelőtt a tegnap látott mélypontnál is mélyebbre ment egy gyors kilengéssel. Az angol fonttal és a svájci frankkal szemben több mint két éve nem volt ennyire gyenge a forint, mint délelőtt, de a lengyel zlotyval szemben is történelmi mélyponton a forint. Az átmeneti visszakorrigálás után kora este is inkább a gyengülés irányába mozdult el a magyar deviza.