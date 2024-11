Estére visszaütötték a forintot, 408 felett az euró

Portfolio 2024. november 04. 17:18

Hétfőn csak minimális és átmeneti fellélegzést eredményezett a forint számára az, hogy a hétvégi amerikai elnökválasztási felmérések közül néhány Kamala Harris győzelmét hozta ki esélyesebb forgatókönyvként, ami a dollárnál esést okozott. Hétfő este azonban újra 408 fölé visszagyengült a forint az euróval szemben, és a dollár árfolyama is 375 közelébe visszaemelkedett. A szerda hajnalban érkető első amerikai elnökválasztási tényadatok mellett a Fed kamatdöntése is nagy hullámokat generálhat a piacokon, amelyek természetesen a forintot is megmozgathatják.