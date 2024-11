Harris győzelmi esélyei a forintnak is szárnyakat adtak

Portfolio 2024. november 04. 12:44

Az előző hetek gyengülése után ezen a héten biztosan nem lélegezhet még fel a forint, ugyanis sor kerül az amerikai elnökválasztásra, amely az egyik fontos kiváltó oka volt a forint eddigi gyengülésének. A Fed is kamatdöntő ülést tart, ez is meghatározó fontosságú esemény lesz, így a devizapiaci kereskők előtt nagyon mozgalmas hét lesz. Hétfőn egyelőre az mozgatta meg a piacokat, hogy több közvélemény-kutató is Kamala Harris győzelmét hozta ki esélyesebb forgatókönyvként, mindez pedig a dollárnál erős átárazást indított, ami a forintnak is kedvez.