Megint esik a forint, közel az új mélypont

A forint tegnap viszonylag stabilan tartotta magát az előző napok komoly mozgása után, 408 környékén nyugodott meg az árfolyam. Ma reggel egy euró 408 forint 20 fillérbe kerül, tegnaphoz képest nem látunk elmozdulást.

A dollár ma is gyengül, ez kedvező környezet teremthet a fortintnak, de a nap folyamán, főleg késő délután, ahogy érkeznek a hírek a választásról, a dollárban nagyobb mozgásokat láthatunk majd. Az 1,09-et közelíti a jegyzés.

A dollárral szemben látunk némi forinterősödést, 0,1%-kal erősödik a forint, kicsivel 375 alatt jár a jegyzés.

Nem kérdés, hogy mi a mai nap legfontosabb eseménye.

Az amerikai elnökválasztás eredménye csak este, éjszaka lesz nyilvános, ahogy jönnek a hírek, komoly mozgásokat láthatunk a devizapiacon. Emellett jön az ISM beszerzésimenedzser-indexe délután, ez is hozhat némi mozgást. Az elnökválasztás akár egész héten húzódhat, de közben lesz egy Fed-kamatdöntés is, az is komoly mozgásokat hozhat.

