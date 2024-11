Kamatemelést kezdett beárazni a piac az MNB-től a hanyatló forint miatt

A szerdai kereskedésben fordult elő először hosszú idő után, hogy a piac kamatemelést kezdett el beárazni a Magyar Nemzeti Banktól a forintesést látva – vette észre a Portfolio.

Az amerikai elnökválasztási eredmény, Donald Trump győzelme masszív pénz- és tőkepiaci mozgásokat váltott ki világszerte a várható gazdaságpolitikai lépések beárazása miatt (költségvetési élénkítés, vámemelés, magasabb infláció és magasabb kamatok, erősebb dollár). A mi régiónk devizái is eséssel reagáltak a hajnali-reggeli órákban, igaz a forint volt most is a leginkább gyengülő régiós deviza. A friss fejleményeket ebben a hírfolyamunkban követjük:

Kapcsolódó cikkünk 2024. 11. 06. Nagy pofon után próbál felállni a forint

Emögött az a várakozás áll, hogy az amerikai vámlépések rontják az eurózóna, Németország, és az ahhoz szorosan kötődő gazdaságok exportkilátásait, illetve az amerikai költségvetési költekezés magasabb kamatokhoz vezet, ami forrást szív el a feltörekvő piacoktól.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 11. 06. Mit hozhat Donald Trump a piacoknak?

Az elmúlt hetekben jórészt a fenti okok miatt már eleve esett a forint, a régióból is kezdett kilógni ez a mozgás, aztán a tegnapi és a mai napon a forintesés felgyorsult, 412 felett is járt az euró.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az elmúlt hetek forintesése mellett azt láttuk, hogy a határidős kamatpiac elkezdte kiárazni az MNB további kamatvágásait, és múlt pénteken már arra mutattunk rá, hogy a következő fél évre vonatkozó kamatvárakozások már teljesen hozzásimultak alulról a 6,5%-os jegybanki alapkamathoz.

Mára ebben következett be változás: az 1, 3, és 6 hónap múlva induló 3 hónapos kamatra vonatkozó várakozások mind a 6,5%-os alapkamat felett 10-20 bázispont körüli középértéket jeleztek röviddel délután 2 óra előtt.

Ez azt jelenti, hogy a piac elkezdett beárazni egy óvatos kamatemelést az MNB-től.

Ennek mértéke még nem feltétlenül tesz ki egy teljes 25 bázispontos lépést az 1, és 6 hónapos futamidőre, de az irány mindenképpen figyelemre méltó jel, miszerint a megváltozott külpiaci környezetben a befektetők szerint nem feltétlenül biztos, hogy elegendő lehet a most kínált 6,5%-os kamat.

Nyilván sok függ attól, hogy a forintra, és a feltörekvő piaci devizákra most nehezedő nyomás hogyan alakul a következő napokban, a dollár masszív erősödése alábbhagy-e, és a Fed csütörtök esti kamatdöntése és a hozzá társított kommunikáció mit hoz. Az is lehetséges forgatókönyv, hogy a piaci kondíciók javulásával az MNB-nek sikerül „kiülnie” a mostani feszültebb napokat és így nem kell kamatot emelnie, a határidős kamatpiaci árazásokból pedig eltűnik majd a most óvatosan beárazott emelési lépés.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ