Gyenge marad-e a forint Trump győzelme után?

Az, hogy Donald Trump győzött az amerikai elnökválasztáson, az egész régió gazdaságaira, és devizáira kockázatokat jelent, amelyek mértéke attól függ, hogy a leendő elnök milyen mértékben valósítja meg például a vámemelésekkel kapcsolatos választási ígéreteit – mutatnak rá friss helyzetértékelésükben az Erste Group elemzői. A „gyenge marad-e a forint?” című szerdai anyagban azt vázolták, hogy igen, gyenge maradhat, mert azt valószínűsítik, hogy rövid távon a 400-410 közötti sávban ingadozhat a forint az euróval szemben, aztán közép távon folytatódhat a lassú forintgyengülés. Arra is rámutatnak, hogy a régiós devizák közül a forint a legsérülékenyebb a külpiaci környezet változásaira.

A régiós devizákkal együtt a forint esést szenvedett el szerda hajnalban, és reggel, amikor kiderült, hogy Donald Trump nyeri az amerikai elnökválasztást és legalább a Szenátus többségét is megszerzik a Republikánusok. Az Erste Group elemzői azonban úgy látják, hogy

a forint nagyobb esése nemcsak külpiaci tényezőkkel magyarázható, hanem beföldi tényezőkkel is.

Így például azzal, hogy

Gyenge a magyar gazdaság teljesítménye (technikai recesszióba visszacsúszás), továbbá

Nagy az esélye annak, hogy a 2026-os magyar parlamenti választások előtt nem lesz költségvetési konszolidáció, valamint

Az is lényeges, hogy korlátozott Magyarország hozzáférése az EU-pénzekhez (idén eddig a magyar GDP-nek alig a fél százaléka érkezett be a kohéziós és helyreállítási pénzekből összesen, ami a lengyel 1,2% körüli, a szlovák 1% körüli, a cseh 0,7% körüli rátáknál jóval kisebb).

Ezek szerintük összességében a forint gyengülése felé mutatnak az euróval szemben. Megjegyzik azonban azt is, hogy a gyenge forint "megköti a magyar jegybank kezét" a kamatpolitikában, hiszen enélkül folytatni tudná a kamatcsökkentési sorozatot, ami egyúttal élénkíteni tudná a gazdaságot is.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A gazdaságélénkítés elől azonban elszívja a mozgásteret a magas kamatteher, amit az államadósságra kell kifizetni. Rámutatnak, hogy a magyar inflációs sokk, illetve a 2022 végi rendkívüli MNB kamatemelés nyomán a GDP 5%-áig felugrott az állami kamatkiadás, ami csaknem eléri a 2011-2012-es olasz adósságválság tetőfokán látott rátát. Az Erste elemzői szerint bár Magyarország az uniós túlzott deficit eljárás hatálya alá került, de elképzelhető, hogy a tényleges költségvetési kiigazítás a 2026 tavaszi magyar választások utánra csúszik a kormány fiskális élénkítési tervei miatt. Megjegyzik azonban, hogy a magas deficit fennmaradása növelni a magyar gazdaság sérülékenységét.

A további magyar fundamentumokat számba véve úgy látják, hogy a külkereskedelmi és folyó fizetési mérleg többlete (amelyek a gyenge belső kereslet miatt visszaeső importtal függnek inkább össze) támogatják a forintot, de valószínűleg nem eléggé ahhoz, hogy megforduljon a forint gyengülő trendje. Meglátásuk szerint

a gazdaság sérülékenysége továbbra is megköveteli, hogy pozitív kamatkülönbséget tartson fent a jegybank a vezető gazdaságokkal szemben.

Rámutatnak arra is, hogy a forint hosszú ideje gyengülési pályán van: az elmúlt évtizedben mintegy 30%-kal gyengült az euróval szemben, míg a lengyel zloty mostanáig alig 5%-kal gyengült (és a 2023 végi lengyel kormányváltás óta erősödik a zloty, igaz a lengyel monetáris politika is stabilan tartotta a kamatot végig 2024-ben), a cseh korona pedig mintegy 10%-kal erősödött is. Szétbontották tényezőkre is azt, hogy mi okozta a forint ennyire nagy kilógását a régiós devizák trendjéből és azt találták, a helyi (magyar fiskális és monetáris politikára, illetve a politikai) tényezőkre vezethető ez vissza, miközben a cseh és lengyel esetben a helyi tényezők éppen inkább a korona és a zloty erősödéséhez járultak hozzá.

Ezzel együtt is úgy látják a vásárlóerő-paritásos (PPP), illetve viselkedési egyensúlyi árfolyam (BEER) modellek alapján, hogy a forintot összességében megfelelően árazza a piac (fairly valued). Nincs tehát érdemi félreárazás a modellek által jelzett optimális árfolyamtól, míg a korona és a zloty mindkét modell szerint túlértékelt.

A fentiek után rögzítik, hogy

rövid távon a 400-410 közötti tartományba várják a forint euróval szembeni árfolyamát, míg középtávon, jövő nyár után szerintük újraindulhat a lassú forintgyengülés.

Azt is hozzáteszik, hogy a forint továbbra is fokozottan érzékeny maradhat a nemzetközi kockázati étvágy változásaira, a pozitív kamatkülönbözet fenntartása azonban megelőzheti a forint esetleges nagyobb leértékelődését. Ez, illetve a külkereskedelmi és folyó fizetési mérlegtöbblet együtt abban segíthet szerintük, hogy a Magyar Nemzeti Banknak ne kelljen rendkívüli kamatemelést végrehajtania. Azt is megjegyzik azonban, hogy az MNB élén várható változás (2025 tavaszán) növelheti a jegybank függetlenségével, és a monetáris politikai hozzáállással kapcsolatos aggodalmakat.

Végül kitérnek arra is, hogy a Fitch Ratings és a Moody’s Investors Service december elején dönt Magyarország hitelminősítéséről. Tekintettel arra, hogy ezek az intézmények jobb besorolást tartanak érvényben, mint a rivális S&P, illetve tekintettel arra, hogy gyenge a magyar gazdaság növekedése, lassú a fiskális konszolidáció (magas a költségvetési hiány és az államadósság), továbbá korlátozott a hozzáférés az EU-forrásokhoz, és magas az állami kamatkiadás, úgy látják, hogy ezek növelik az esélyét egy leminősítésnek.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ