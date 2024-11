Óriási fordulat a forint piacán: teljesen ledolgozta a nagy esést

A forint még tovább szárnyalt ma: az euró jegyzései immár 404,5-ig buktak, azaz napon belül 5 egységnyi a forinterősödés (1,3%), és letörte az árfolyam az egyik előző posztunkban jelzett 405 körüli emelkedő trendvonalat is. A régiós devizák is erősödnek, igaz nem ilyen mértékben (a forint az esés során is túlteljesítő volt, most az erősödésnél is): a korona 0,3%-kal, a zloty 0,6%-kal ugrott. Közben a dollár elkezdett gyengülni a tegnapi vad erősödés után, az euró/dollár kurzus 1,08 közelébe jött vissza a tegnap megjárt 1,07 alatti tartományból.

A dollár gyengülése fellélegzést jelent a feltörekvő piaci devizáknak, ami eleve segíthette a mi régiónkat is, másrészt a megelőző hetekben - főleg a forintnál - határozott gyengülés volt az esetleges Trump-győzelem vámkivetéssel kapcsolatos forgatókönyvére felkészülés jegyében. Ezen forint-, zloty- és korona short pozíciók egy részét elkezdhették zárni a befektetők, illetve a forint esetén a 70 feletti tartományba emelkedő RSI azt is jelezte, hogy túladottá válhatott technikai alapon a forint, így tehát most ezen tényezők együtteseként alakulhatott ki a szárnyalás. Ezek mellett további tényező, hogy ma este Fed kamatdöntésre kerül sor, és a fontos esemény előtt óvatossági pozíciózárások is bekövetkezhetnek.

Az éles fordulat jól látszik az alábbi grafikonokon:

