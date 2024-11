Ütik a forintot, 407 az euró

"Az erősödés mögött alapvetően technikai korrekció áll, valamint a buy the rumour sell the fact (vedd meg a pletykát, add el a hírt) mozgás áll. Az amerikai elnökválasztás előtt jelentős short pozíciók épültek ki a feltörekvő piacokon, így a forintban is – ezeket zárták most a befektetők. Túladott volt a piac, és ilyenkor nem szokatlan, hogy ha egyik irányba túllendül az inga, akkor a másik irányba is viszonylag heves mozgásokat látunk" – nyilatkozta lapunknak Trippon Mariann, a CIB vezető makrogazdasági elemzője.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader