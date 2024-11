Már reggel gyorsan gyengülni kezdett a forint

Portfolio 2024. november 11. 09:50

Nagy utat járt be múlt héten a forint, 412-ig gyegült, majd innen egészen 404-ig erősödött. A hetet 407 környékén kezdi, hétfő reggel még nem látunk nagy mozgást. A héten fontos adatok érkeznek, egyáltalán nem biztos tehát, hogy ezen a héten nem lesznek komoly mozgások a forintban. Hétfőn mutatja be a kormány a 2025-ös költségvetést, amivel párhuzamosan a friss államháztartási beszámolót is közzéteszik, ezek pedig a piaci bizalom szempontjából is fontosak lehetnek.