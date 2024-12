Egy régi jó barát visszatérése a monetáris politikában

Az év vége felé közeledve ideje kitekinteni 2025-re és megnézni, mi várható a monetáris politikában. Sok szempontból új időszámítás kezdődik. De nem csak idehaza, hanem nemzetközi színtéren is. A sok új mellett, azonban könnyen lehet, hogy szembe jön majd velünk egy régi ismerős: a mennyiségi lazítás, azaz a QE.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Pillanatkép a viharban

Talán az elmúlt években egyszer sem találkoztunk ilyen kaotikus monetáris politikai helyzetképpel, mint amit az idei év folyamán tapasztalunk a világban. Persze távolról nézve mondhatnánk, hogy nincs sok látnivaló, a nagy jegybankok (a Bank of Japan kivételével) szorgosan vágták a kamatokat, győzelmet hirdetve az infláció felett. Hogy vajon mennyire volt ez korai, talán jövőre már kiderül. Mindenesetre,

mint egy „jó” migrén, hullámokban tört rá a globális monetáris politikára az aktuális nézetnél lazább vagy szigorúbb piaci várakozás.

Olyan kilengéseket tapasztaltunk az egy-két évre előretekintő kamatvárakozásokban, amik meglehetősen ritkák.

Amire tehát most vállalkozom, az csupán egy adott pillanat megörökítése, mert amilyen hektikus világban élünk, lehet, hogy egy hét múlva már teljesen más lesz a nagykép. Geopolitikai válságok jönnek (de menni nem igazán mennek), politikai felfordulás, munkaerőpiaci és növekedési kihívások. Csak, hogy egy párat említsünk, ami akár heti rendszerességgel felkavarja a vizet. Bár természetesen a végcél az, hogy bemutassam mire is számíthatunk a magyar monetáris politikában, ehhez sajnos megkerülhetetlen a nemzetközi helyzetkép felvázolása.

A nemzetközi helyzet bonyolódik

A Fed 2022-2023-ban olyan kamatemelési ciklust hajtott végre, amelyhez fogható az elmúlt 40 évben nem volt.

Ráadásul a szigorítási ciklus vége és a lazítás kezdete között szokatlanul hosszú idő, 14 hónap telt el. Az elmúlt fél évszázadot figyelve ez a periódus csupán átlagosan hat hónap szokott lenni. Tekintettel arra, hogy a Fednek kettős mandátuma van (árstabilitás és teljes foglalkoztatottság), ezért mindkettőt optimalizálnia kell. Már 75 bázispontot kitevő lazítással a háta mögött (és talán hamarosan 100) tekint az USA jegybankja a jövőbe. Egy olyan jövőbe, amely vélhetően a Trump-féle gazdaságpolitika nyomán újabb inflációs sokkokkal, esetleg egy elszabaduló adósságpályával néz szembe. Bizonyosságot talán majd csak 2025 tavasza környékén látunk majd, hogy mi is az, amit az újrázó elnök valójában akar és meg is valósít. Addig is úgy vélem, hogy

az óvatosság jegyében a korábban vártnál lassabb, fokozatosabb lazítási ciklusra rendezkedik be a Fed.

Ez pedig azt jelenti, hogy a decemberre vagy januárra várt 25 bázispontos kamatvágás után még újabb 75 bázispontot kitevő lazítás jön. Ezzel 3,75 százalékra süllyed az alapkamat őszre és ott meg is áll. Vagyis az Egyesült Államokban még jövőre is pozitív reálkamattal, vagyis alapvetően egy szigorú monetáris politikával találkozhatunk.

Mi történik mindeközben a „pocsolya” másik oldalán?

Egyre inkább egyetértés körvonalazódik abban, hogy

az EKB túl lassan reagált az emelkedő inflációs környezetre, de amikor ezt megtette, akkor meg legalább túl is húzta a szigorítást.

Vagyis amit lehetett, azt elrontott. Most pedig megy a fogadkozás, hogy ezúttal másképp lesz, vagyis a lazítással nem lesz ennyire visszafogott az Európai Központi Bank. Az inflációs kilátások az euróövezeten belül is inkább felfelé mozdultak el az elmúlt időszakban, nem függetlenül a várt amerikai gazdaságpolitikától. Mindez az inflációtól tartó EKB tanács-tagokat óvatosságra inti. Ugyanakkor ők is jól tudják, hogy lehet egyszerűbb most beadni a derekukat, mint a végén olyan helyzetbe belemenni, ahol a nem-konvencionális monetáris politika vizére evezünk megint, mert túl keveset és túl későn ösztönözték a gazdaságot. Márpedig az euróövezet gazdasága továbbra is szenved. Nem meglepő módon tehát az elmúlt hónapokban szépen lassan eljutott oda az Európai Központi Bank, hogy az egyértelműen szigorú hangvétel enyhült. Olyannyira, hogy most már a semlegesnek számító (az inflációs cél alatti) végállomás is reális forgatókönyv a lazítási ciklus végére. Vagyis visszatérhet a negatív reálkamatok korszaka. Ennek megfelelően a friss döntés fényében 3 százalékra süllyedő alapkamatról további 125 bázispontnyi lazítással számolunk. A végcél az 1,75 százalék.

Adott tehát a világ legfontosabb jegybankja (Fed), ahol továbbra is érdemi pozitív reálkamattal számolhatunk. Adott a magyar tőkepiacok számára relevánsabb jegybank (EKB), ahol ismét negatív reálkamattal számolhatunk. Magyar jegybankár legyen a talpán, aki most ebben a káoszban megtalálja a jó megoldást. Márpedig ez lesz a feladata Varga Mihálynak. Aligha irigylésre méltó helyzet. Ennél nyugalmasabb kezdeti periódust is el tudna az ember képzelni magának az új munkahelyén.

A talán annyira nem is fekete hattyú

A helyzet azonban tovább is fokozható. A mögöttünk hagyott évek és az új kihívások egy halom beruházási igényt hoztak a felszínre. Viszont a 2010-es évekhez képest ez már egy merőben más kamatkörnyezet. Piaci alapon már kevésbé egyszerű vagy olcsó ezen beruházások megvalósítása. Vagyis ismét jön a ciklusváltás: a fiskális politika kerül előtérbe. Donald Trump érkezésével ez még inkább igaz lehet az Egyesült Államokban. Európa pedig kénytelen lesz felvenni a kesztyűt. Ugyanakkor a túltolt költekezés és az ezzel együtt járó adósságfelhalmozás olyan méreteket ölthet, ami ismét felszínre hozhatja az adósságpályák fenntarthatóságának kérdéskörét. Ráadásul bár úgy tűnik, mintha padlóra küldtük volna az inflációt és még rá is számoltunk, a helyzet közel sem ennyire egyszerű.

Sőt, vélhetően az előttünk álló gazdasági éra a hullámokban érkező inflációs ciklusokról szólhat.

Vagyis az infláció letörése lehet, hogy csupán egy illúzió. Ha pedig ez is újra felüti a fejét és ez találkozik a költségvetési túlköltekezéssel, akkor abból csak egy dolog sülhet ki: a hozamgörbe hosszú vége az Egyesült Államokban és az eurózónában is komolyan megemelkedhet. Mindez pedig újra megölheti az éppen csak élénkülő piaci hitelezést.

A kérdés csupán annyi, hogy lehet-e ezt kezelni monetáris politikai oldalon? Nos, a helyzet az, hogy lehet. Az ajtón bekopogtat egy régi ismerős: a mennyiségi lazítás (QE) vagy szofisztikáltabb nevén (mert, ha egy elnevezést már elhasználtunk, akkor kitalálunk egy újat, ugyanazzal a jelentéssel): hozamgörbe kontroll. Itt pedig már össze is rezzentek az EKB szigorú kamatpolitikát támogató tagjai. Ők pont ezt akarják elkerülni, de könnyen lehet, hogy végül 2025 lesz az év, amikor visszatér a monetáris politika színterére a QE.

Mindeközben valaki itthon elégedetten mosolyog

Ebben a nemzetközi helyzetben pedig azt hiszem a Magyar Nemzeti Bank számára kijelölt út viszonylag egyértelműnek tűnik. Még akkor is, ha merülnek fel bőven kétségek. Amennyiben a makrogazdasági fundamentumok oldaláról nézzük a sztorit, úgy egyáltalán nem lenne ördögtől való azon gondolkozni, hogy minél hamarabb lazítást hajtson végre a hazai jegybank. A legfrissebb inflációs adat összességében kedvező képet fest. A maginfláció az MNB szeptemberben felvázolt pályájánál érdemben alacsonyabban alakult, de még a fő inflációs mutató is kis mértékben elmaradt a várakozásoktól. A rövidtávú inflációs kilátás tehát bíztató. Emellett a magyar gazdaság növekedési pályája is alacsonyabb lehet, mint azt akár még szeptemberben vártuk. Ez pedig önmagában a kereslet oldali inflációs nyomás enyhülését jelenti. A munkanélküliségi ráta is felfelé araszol, ahogyan a bizalmi indexek is inkább negatív irányban mozdultak el. Tehát a makrogazdasági fundamentumok akár még teret is nyithatnának a gyors kamatvágás előtt.

Csak az a fránya forint.

A hazai fizetőeszköz továbbra is sérülékeny, vagyis a befektetők igénylik a magasabb kamatfelárat. A forint idei évi gyengülése, főleg szeptember óta, pedig növeli a hosszabb távú inflációs kockázatokat, rontja a fogyasztói és üzleti bizalmat, nehezebbé teszi az inflációs várakozások horgonyzását. Ebben a helyzetben tehát meglehetősen szűknek tűnik a mozgástér.

Amennyiben azonban az Európai Központi Bank tényleg felgyorsítja a kamatvágási ciklusát (várhatóan 2025 első felében) és a régiós jegybankok is megindítják az ismételt lazítást az év második felében, úgy az új összetételű Monetáris Tanács akár már júniusban léphet, mégpedig a forint árfolyamának komolyabb veszélyeztetése nélkül. Jövőre összesen 75 bázispontnyi kamatvágást látunk reálisnak, ami összhangban lenne az általános régiós lazítási ciklussal. Ezzel 5,75 százalékon zárná a magyar alapkamat a jövő évet.

Az ING Bank kamatvárakozásai a fontosabb jegybankok és a régiónk esetében

Ha mindez első ránézésre kevésnek is tűnik, mármint lazítás szempontjából, akkor vigyázó szemünket az EKB-ra vessük. Ahogyan levezettem, könnyen lehet, hogy végül jön az újabb QE (pontosabban hozamgörbe kontroll) és ennek fényében egyáltalán nem lenne ördögtől való elképzelés, hogy a Magyar Nemzeti Bank önmaga is proaktívan gondolkozzon ebben az eszközben. Ez ugyanis sok szempontból kiegészítheti a kamatpolitikát és a kamatemelési ciklus előtt tapasztalt bonyolultabb, nem konvencionális eszközökkel operáló jegybank térne ezzel vissza.

A 2025-2026 folyamán természetesen zsugorodó jegybankmérleg (a korábbi programok kifutásával) pedig meg is teremti a mennyiségi lazítás gyakorlati lehetőségét komolyabb tőkepiaci szemöldökráncolás nélkül, ami az újra felfújódó jegybanki eszközállományt kísérné.

Pláne, ha még az EKB is ebbe az irányba mozdul el, akkor valahol egy gazdaságpolitikus széles mosollyal nyugtázná a fejleményeket, a gazdaságot több eszközzel is ösztönző, de a pénzpiaci stabilitást (legalább valamennyire) megőrző monetáris politikát látva.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ