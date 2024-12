Olyan dollármozgás jöhet, ami a forintot is megboríthatja

A Wall Street elemzői szerint az amerikai dollár tovább fog erősödni a következő időszakban, még akkor is, ha Donald Trump megválasztott elnök nyíltan a gyengébb valuta előnyeit hangsúlyozza. A szakértők úgy vélik, a gazdasági folyamatok, a fiskális ösztönzés és a várható kamatemelések egyaránt a dollár javára billentik a mérleget, akár az euróval való paritás felé.

Az elmúlt hónapokban a dollár jelentős mértékű erősödést mutatott: októbertől számítva már 6,1%-kal emelkedett az árfolyama, ami a legjobb negyedéves teljesítménye a 2022-es jegybanki kamatemelések korai szakasza óta.

Elemzők szerint ennek hátterében többek között az áll, hogy a piac Trump megválasztásával magasabb inflációt, erőteljesebb belső növekedést és további kamatemeléseket vár.

Mivel a befektetők egyre inkább számítanak a kötvénypiaci hozamok további emelkedésére, a külföldi tőke is jobban áramlik a dollárba, ezzel támogatva a zöldhasú további drágulását.

A Financial Times által megkérdezett nagybankok – köztük a Goldman Sachs, a Morgan Stanley és az UBS – többsége arról számolt be, hogy a dollár 2024 végén és később is tovább erősödhet.

A Deutsche Bank például akár az euróval szembeni paritást is elképzelhetőnek tartja 2025-re, különösen annak fényében, hogy a valutapárnál 1,11-ről már most 1,05 alá csúszott az árfolyam.

Ez a trend komoly kihívást jelenthet Trump azon céljainak, miszerint a gyengébb dollár elősegítené az amerikai ipar versenyképességét.

Trump korábban többször kijelentette, hogy a túl erős amerikai valuta hátráltatja az amerikai vállalatok exporttevékenységét. Noha a Trump-kormányzat a múltban még Kínát is hivatalosan „valutamanipulátornak” nevezte, a piaci fundamentumok most inkább a dollár további erősödésének irányába mutatnak, semmint annak gyengülésére.

A szakértők rámutatnak: a masszív gazdaságélénkítés és a protekcionista kereskedelmi politikák végső soron magasabb inflációhoz, következésképp szigorúbb monetáris politikához vezethetnek, amely tovább növeli a dollár vonzerejét.

Egyes elemzők szerint Trump akár próbálkozhat is különböző módszerekkel a dollár gyengítésére, például nyomást gyakorolhat más országokra, vagy új megállapodásokkal kísérletezhet a valutapiacon.

A szakértők azonban egyöntetűen úgy vélik, hogy komoly nehézségekbe ütközne a dollár hosszú távú gyengítése, és a történelmi példák (mint a Plaza-egyezmény) ritkán reprodukálhatóak a jelenlegi makrogazdasági környezetben. Mindez arra utal, hogy rövid távon a „dollárerő” határozhatja meg a globális devizapiaci viszonyokat.

Mindez pedig rossz hír lehet a forintnak: az EU-n belüli gazdasági összekapcsoltság miatt a forint árfolyama sokkal inkább az euróhoz igazodik.

Ez pedig végső soron – a legvalószínűbb forgatókönyv szerint – egy bikás dollár mellett a magyar deviza gyengülésével járhat.

