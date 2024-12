Így ünnepel a forint

Az európai tőzsdék közül a francia és a brit piac van nyitva, vagyis folyik némi kereskedés és a jelek szerint van befektetői érdeklődés a forint piacán is. A nemzetközi szereplők által befolyásolt piacon ez euró-forint árfolyama nagyon stabil.

Az euróval szembeni kurzus a keddi kereskedésben a 412-es és 413-as szint között ingadozik.

A hazai fizetőeszköz tehát közel van egyhetes csúcsához.

A hétfői kereskedésben, amikor még a magyar piacok is nyitva voltak, nagyobb kilengéseket mutatott a forint árfolyama. Délelőtt a 415-ös szintig szaladtak a jegyzések, majd hirtelen fordulat nyomán a 412-es szintig süllyedt az árfolyam. Lényegében innen folytatja a kereskedést a keddi ünnepi hangulatban, nagyon alacsony likviditás mellett. Érdemes kiemelni, hogy az ilyen időszakokban, az alacsony forgalom miatt, kisebb tételekkel is meg tudják mozgatni a forint árfolyamát nagyobb, ami nagyobb kilengéseket is eredményezhet a szokásosnál, akár egyik, akár másik irányba.

Az idei év egyik legnagyobb sztorija volt a forint árfolyamának alakulása, erről szóló elemzésünk itt olvasható:

