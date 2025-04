Pánik a tőzsdéken, hova menekülhetnek most a befektetők?

Megrázták a globális részvénypiacokat a múlt heti vámbejelentések, évek óta nem látott eséseket hoztak a tőzsdéken. Sok a kérdőjel azzal kapcsolatban, hogy meddig fajulhat a kereskedelmi háború, milyen válaszlépésekkel reagálhatnak az európai és az ázsiai országok és ezek mit okoznak a világgazdaságnak. A befektetők nem szeretik a bizonytalanságot, ez látszik a jelenlegi tőzsdei reakciókon is, valóságos pánik alakult ki a vámbejelentések óta. Megkérdeztük a hazai alapkezelőket, hogy milyen hatásokra számítanak, mely tőkepiaci eszközök lehetnek a nyertesek és vesztesek, hová érdemes most menekülni.

Alapkezelői körkérdésünk során arra kerestük a választ, hogy mekkora meglepetés az, amit Trump a vámintézkedésekkel kapcsolatban eddig bejelentett és hogy milyen ellentételezésekre lehet számítani a kereskedelmi partnerek részéről. Megkérdeztük a hazai alapkezelőket arról is, hogy mely tőkepiaci eszközök lehetnek a legnagyobb nyertesek és vesztesek, mi lehet a biztos menedék a következő hónapokban és hogyan érdemes átgondolni a befektetőknek a portfóliókat. Kitértünk arra is, hogy a magyar részvénypiacra mennyire lehet erős és tartós hatása a vámintézkedéseknek.

Bánhalmi Gábor, K&H Alapkezelő vezető stratéga

Bánhalmi Gábor, a K&H Alapkezelő vezető stratégája elmondta, hogy Trump bejelentése alapján az Egyesült Államok által alkalmazott átlagos vámterhelés 3%-ról 24%-ra nőtt, ilyen mértékű vámokat utoljára az 1900-as évek első felében láthattunk Amerikában. A vámok mértéke mindenképpen negatív meglepetés, de a piaci reakció inkább a kiszámíthatatlanságnak szól, hiszen jelenleg senki nem tudja, milyen mértékben és mennyi ideig maradnak ezek fenn, milyen ellenintézkedések jönnek és ennek milyen hatása lehet a globális gazdasági növekedési kilátásokra.

A legfontosabb kereskedelmi partnerek közül Kína már meg is tette az első lépést, és az erős fellépés stratégiáját választotta, hogy ezzel jobb tárgyalási pozícióba kerülhessen, de az is látszik, hogy próbálja elkerülni a helyzet túlreagálását. Az Európai Uniótól is határozott, de elsőre inkább kompromisszumokat kereső ellenintézkedéseket vár a stratéga.