Így mozog a forint Donald Trump beiktatásának idején

A délelőtt folyamán 413,5 forint fölé is felszúrt az euróárfolyam, azóta viszont fokozatosan visszakorrigált a magyar deviza a kedvező nemzetközi hangulatban. Egyelőre nincsenek nagy mozgások a valutapiacokon, a befektetők vélhetően Donald Trump elnök eskütételére várnak. Akár egy-egy, az új államfő terveivel kapcsolatos hír is nagyobb mozgásokat hozhat majd késő délután, amikor az Egyesült Államokban is elindul a nap.

Az euró egyelőre érdemben, 0,45 százalékkal tudott erősödni a dollárral szemben, de ez inkább az elmúlt hetek eséseit követő átmeneti korrekció lehet. Mindez a forintot is magával húzta, ami ugyan a megszokott mozgásoknak megfelelő, de az elmúlt hetekben a magyar deviza többször sem mozgott együtt az euróval.