Furcsán ugrik a forint a GDP-adat után

A Fed addig nem csökkenti a kamatot, amíg az infláció lassulása meggyőzőbb lesz,

ez volt az üzenete a tegnap esti döntésnek és sajtótájékoztatónak, amelyre a dollár mérsékelt kilengéseket mutatott az euróval szemben 1,04 körül. Azóta sincs nagy változás, így a három kulcsfontosságú amerikai nagyvállalat gyorsjelentésének üzenetei sem okoztak markáns hangulatváltozást a szélesebb piacokon, a többi eszközosztályban.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint a fenti potenciális vihart kis mozgásokkal átvészelte az esti órákban a 408-408,5 közötti zónában, és ma reggel sincsenek egyelőre érdemi mozgások. A KSH fél 9-kor teszi közzé a tavalyi negyedik negyedéves GDP-adatot, majd a nagyobb európai országok hasonló adatai is megjelennek, illetve az eurózóna inflációs adata is, aztán az EKB kamatdöntését és főbb üzeneteit is megismerjük, így

kifejezetten izgalmas lesz a mai nap is. EUR/HUF árfolyamának alakulása Forrás: Portfolio-Teletrader Kft. Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader $(function(){ try { $("#chart-88969 img").remove(); const chart_88969 = new CandleChart([{x: new Date(1737597600000), open: 410.8827, close: 410.8361, low: 410.7728, high: 410.9015},{x: new Date(1737601200000), open: 410.8326, close: 410.8263, low: 410.7847, high: 410.9068},{x: new Date(1737604800000), open: 410.8277, close: 410.8615, low: 410.7639, high: 410.9213},{x: new Date(1737608400000), open: 410.8303, close: 410.8448, low: 410.7515, high: 410.9141},{x: new Date(1737612000000), open: 410.8448, close: 410.9614, low: 410.7741, high: 410.9954},{x: new Date(1737615600000), open: 410.9575, close: 410.8454, low: 410.7446, high: 411.1012},{x: new Date(1737619200000), open: 410.8661, close: 411.1012, low: 410.8184, high: 411.2160},{x: new Date(1737622800000), open: 411.0685, close: 410.7602, low: 410.7038, high: 411.1276},{x: new Date(1737626400000), open: 410.7258, close: 410.4831, low: 410.0342, high: 410.7560},{x: new Date(1737630000000), open: 410.4811, close: 410.5653, low: 410.4264, high: 410.6712},{x: new Date(1737633600000), open: 410.5847, close: 409.7149, low: 409.6721, high: 410.6004},{x: new Date(1737637200000), open: 409.7346, close: 410.2715, low: 409.5788, high: 410.3250},{x: new Date(1737640800000), open: 410.2525, close: 410.2381, low: 409.9584, high: 410.3662},{x: new Date(1737644400000), open: 410.2408, close: 410.4579, low: 410.1012, high: 410.5513},{x: new Date(1737648000000), open: 410.4489, close: 409.9511, low: 409.7647, high: 410.5895},{x: new Date(1737651600000), open: 409.9468, close: 409.9079, low: 409.8780, high: 410.0201},{x: new Date(1737655200000), open: 409.9147, close: 409.7956, low: 409.7429, high: 409.9575},{x: new Date(1737658800000), open: 409.8040, close: 409.9345, low: 409.8030, high: 409.9373},{x: new Date(1737662400000), open: 409.9374, close: 409.9533, low: 409.8447, high: 410.0301},{x: new Date(1737666000000), open: 409.9566, close: 410.0798, low: 409.9220, high: 410.0877},{x: new Date(1737669600000), open: 410.6468, close: 410.2183, low: 410.1677, high: 410.6682},{x: new Date(1737684000000), open: 410.0837, close: 409.9840, low: 409.9076, high: 410.1500},{x: new Date(1737687600000), open: 409.9767, close: 409.8947, low: 409.8369, high: 410.0025},{x: new Date(1737691200000), open: 409.9057, close: 409.7524, low: 409.6493, high: 409.9764},{x: new Date(1737694800000), open: 409.7660, close: 409.7537, low: 409.7072, high: 409.7875},{x: new Date(1737698400000), open: 409.7601, close: 409.6055, low: 409.5383, high: 409.7667},{x: new Date(1737702000000), open: 409.6070, close: 409.4233, low: 409.1611, high: 409.6411},{x: new Date(1737705600000), open: 409.3707, close: 408.9181, low: 408.9181, high: 409.5112},{x: new Date(1737709200000), open: 408.9890, close: 409.2770, low: 407.6608, high: 409.3661},{x: new Date(1737712800000), open: 409.2704, close: 409.1907, low: 408.8564, high: 409.3118},{x: new Date(1737716400000), open: 409.1926, close: 408.9727, low: 408.9532, high: 409.2636},{x: new Date(1737720000000), open: 408.9670, close: 408.8472, low: 408.7731, high: 409.1334},{x: new Date(1737723600000), open: 408.8491, close: 408.8338, low: 408.8061, high: 409.1857},{x: new Date(1737727200000), open: 408.8360, close: 408.5762, low: 408.3589, high: 409.3060},{x: new Date(1737730800000), open: 408.5808, close: 408.0798, low: 408.0556, high: 408.6031},{x: new Date(1737734400000), open: 408.0535, close: 407.8400, low: 407.7143, high: 408.1421},{x: new Date(1737738000000), open: 407.8203, close: 407.7569, low: 407.6724, high: 407.8443},{x: new Date(1737741600000), open: 407.7525, close: 407.7397, low: 407.6997, high: 407.8142},{x: new Date(1737745200000), open: 407.7414, close: 407.6142, low: 407.5574, high: 407.8090},{x: new Date(1737748800000), open: 407.6151, close: 407.6355, low: 407.5706, high: 407.7587},{x: new Date(1737928800000), open: 408.2506, close: 407.9690, low: 407.9665, high: 408.3260},{x: new Date(1737943200000), open: 408.3369, close: 408.4971, low: 408.3267, high: 408.5698},{x: new Date(1737946800000), open: 408.4932, close: 408.4095, low: 408.1977, high: 408.5271},{x: new Date(1737950400000), open: 408.3869, close: 408.2981, low: 408.2887, high: 408.5414},{x: new Date(1737954000000), open: 408.3123, close: 408.3683, low: 408.2145, high: 408.4646},{x: new Date(1737957600000), open: 408.3683, close: 408.0558, low: 407.7521, high: 408.4625},{x: new Date(1737961200000), open: 408.1004, close: 409.2825, low: 407.9092, high: 409.3998},{x: new Date(1737964800000), open: 409.2798, close: 408.6162, low: 408.4031, high: 409.3294},{x: new Date(1737968400000), open: 408.6376, close: 408.7446, low: 408.5956, high: 409.0114},{x: new Date(1737972000000), open: 408.7387, close: 408.6629, low: 408.5671, high: 408.8505},{x: new Date(1737975600000), open: 408.6614, close: 408.7708, low: 408.1674, high: 408.9086},{x: new Date(1737979200000), open: 408.7415, close: 408.9238, low: 408.6079, high: 409.0386},{x: new Date(1737982800000), open: 408.9349, close: 409.0541, low: 408.7104, high: 409.0779},{x: new Date(1737986400000), open: 409.0342, close: 409.0172, low: 408.7080, high: 409.1394},{x: new Date(1737990000000), open: 409.0298, close: 408.8287, low: 408.7751, high: 409.2387},{x: new Date(1737993600000), open: 408.8092, close: 408.6051, low: 408.5382, high: 408.9013},{x: new Date(1737997200000), open: 408.6122, close: 408.6020, low: 408.3618, high: 408.7241},{x: new Date(1738000800000), open: 408.5877, close: 408.4376, low: 408.3869, high: 408.6599},{x: new Date(1738004400000), open: 408.4433, close: 408.5628, low: 408.3731, high: 408.6237},{x: new Date(1738008000000), open: 408.5632, close: 408.3814, low: 408.3803, high: 408.6042},{x: new Date(1738011600000), open: 408.3751, close: 408.3854, low: 408.0617, high: 408.5477},{x: new Date(1738015200000), open: 408.3581, close: 408.2093, low: 408.1366, high: 408.4308},{x: new Date(1738029600000), open: 408.6794, close: 408.8190, low: 408.5142, high: 408.8872},{x: new Date(1738033200000), open: 408.8272, close: 409.0369, low: 408.8096, high: 409.1230},{x: new Date(1738036800000), open: 409.0393, close: 409.1774, low: 409.0258, high: 409.2116},{x: new Date(1738040400000), open: 409.1719, close: 409.0944, low: 409.0745, high: 409.2131},{x: new Date(1738044000000), open: 409.0863, close: 408.9937, low: 408.9552, high: 409.1341},{x: new Date(1738047600000), open: 408.9953, close: 408.9852, low: 408.8399, high: 409.2266},{x: new Date(1738051200000), open: 408.9958, close: 408.3916, low: 408.2348, high: 409.1588},{x: new Date(1738054800000), open: 408.3960, close: 408.9957, low: 407.8434, high: 409.0429},{x: new Date(1738058400000), open: 409.0058, close: 408.5645, low: 408.4083, high: 409.0115},{x: new Date(1738062000000), open: 408.5736, close: 408.8186, low: 408.4896, high: 408.8889},{x: new Date(1738065600000), open: 408.8412, close: 408.0694, low: 408.0529, high: 408.9210},{x: new Date(1738069200000), open: 408.1037, close: 408.0174, low: 407.7649, high: 408.1456},{x: new Date(1738072800000), open: 408.0264, close: 407.9488, low: 407.8098, high: 408.0715},{x: new Date(1738076400000), open: 407.9351, close: 407.6922, low: 407.6858, high: 407.9723},{x: new Date(1738080000000), open: 407.6991, close: 408.1545, low: 407.6850, high: 408.2249},{x: new Date(1738083600000), open: 408.1479, close: 407.8159, low: 407.8077, high: 408.2015},{x: new Date(1738087200000), open: 407.8173, close: 407.4365, low: 407.3301, high: 407.8588},{x: new Date(1738090800000), open: 407.4365, close: 407.2964, low: 407.2552, high: 407.4968},{x: new Date(1738094400000), open: 407.3003, close: 407.3092, low: 407.2772, high: 407.3820},{x: new Date(1738098000000), open: 407.3357, close: 407.5284, low: 407.2668, high: 407.5542},{x: new Date(1738101600000), open: 407.5088, close: 407.6832, low: 407.5088, high: 407.8837},{x: new Date(1738116000000), open: 407.6071, close: 407.5560, low: 407.4966, high: 407.6662},{x: new Date(1738119600000), open: 407.5521, close: 407.4790, low: 407.4692, high: 407.6126},{x: new Date(1738123200000), open: 407.4904, close: 407.4732, low: 407.4554, high: 407.5296},{x: new Date(1738126800000), open: 407.4747, close: 407.4796, low: 407.4422, high: 407.5457},{x: new Date(1738130400000), open: 407.4993, close: 407.5275, low: 407.3935, high: 407.5585},{x: new Date(1738134000000), open: 407.5230, close: 407.7187, low: 407.4902, high: 407.7778},{x: new Date(1738137600000), open: 407.7321, close: 407.6984, low: 407.0476, high: 407.7551},{x: new Date(1738141200000), open: 407.7204, close: 408.0449, low: 407.7148, high: 408.2018},{x: new Date(1738144800000), open: 408.0629, close: 407.9192, low: 407.8597, high: 408.2431},{x: new Date(1738148400000), open: 407.9206, close: 408.0110, low: 407.7736, high: 408.1665},{x: new Date(1738152000000), open: 408.0058, close: 408.1127, low: 408.0012, high: 408.1910},{x: new Date(1738155600000), open: 408.1209, close: 408.2707, low: 407.9516, high: 408.4333},{x: new Date(1738159200000), open: 408.2790, close: 408.1234, low: 407.9490, high: 408.4417},{x: new Date(1738162800000), open: 408.1240, close: 408.0839, low: 408.0325, high: 408.3222},{x: new Date(1738166400000), open: 408.0832, close: 408.1629, low: 408.0430, high: 408.2615},{x: new Date(1738170000000), open: 408.1629, close: 407.9127, low: 407.8405, high: 408.1908},{x: new Date(1738173600000), open: 407.9163, close: 407.7618, low: 407.7618, high: 408.3919},{x: new Date(1738177200000), open: 407.8282, close: 407.8932, low: 407.6524, high: 408.0576},{x: new Date(1738180800000), open: 407.8866, close: 408.0541, low: 407.7681, high: 408.1752},{x: new Date(1738184400000), open: 408.0551, close: 408.1041, low: 407.9333, high: 408.6120},{x: new Date(1738188000000), open: 408.0023, close: 408.2671, low: 408.0023, high: 408.4344},{x: new Date(1738202400000), open: 408.1596, close: 407.9035, low: 407.8776, high: 408.1789},{x: new Date(1738206000000), open: 407.8831, close: 407.9325, low: 407.8174, high: 408.0272},{x: new Date(1738209600000), open: 407.9403, close: 408.0360, low: 407.8996, high: 408.0688},{x: new Date(1738213200000), open: 408.0385, close: 408.0968, low: 407.9809, high: 408.2213},{x: new Date(1738216800000), open: 408.1067, close: 408.1555, low: 408.0568, high: 408.2377}], { name: "EUR/HUF", firstValue: parseFloat(408.0541222) }); const container_88969 = ChartContainerFactory.container({"selector": "#chart-88969","width": "100%","aspectRatio": 1.7777777777778,"xAxis": {"type": SCALE_LINEAR,"format": function(d){ var p = chart_88969.dataset[d]; return p ? moment(p.x).format("DD. HH:mm") : ""; }},"yAxis": {"type": SCALE_LINEAR,"position": POS_RIGHT,"gridColor": "#c8c8c8"},"margin": {"left": 20,"right": 60,"top": 30,"bottom": 60},"hoverLine": 1,"responsive": 1,"tooltip": {"xFormat": function(xValue) { return moment(xValue).format("DD. HH:mm"); },"yFormat": function(yValues) { return yValues; },"onDraw": function(chartName, xValue, yValues) { return "" + xValue + "

" + chartName + "

Nyitó: " + yValues.open + "

Maximum: " + yValues.high + "

Minimum: " + yValues.low + "

Záró: " + yValues.close; }},"legend": ""}); container_88969.addGraph(chart_88969); } catch (ex) { console.error("Unable to render chart"); console.error(ex); } });





A dollár/forint jegyzések az esti órákban 391,5-392,5 között hullámoztak, aztán csillapodtak a kilengések, ma reggel 392 közelében jár a kereskedés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Címlapkép forrása: Jodi Jacobson