Devizapiaci csapkodást okozott Trump, a forint is a vesztesek között

A Trump-adminisztráció vámháborúja nemcsak inflációt és kereskedelmi feszültséget hoz, hanem geopolitikai szempontból is az Egyesült Államok helyzetét gyengíti. A gazdasági és diplomáciai következmények így hosszú távon is éreztetni fogják hatásukat: tartósan gyorsulhat az infláció – véli Lawrence Summers, az Egyesült Államok korábbi pénzügyminisztere, aki a Biden-féle fiskális ösztönzéskör is megjósolta a ragadós inflációt. Úgy véli Kína nyerhet nagyot a vámháborún.