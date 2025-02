Kilőtt az infláció, szigorítást árazhat a piac

A KSH ma reggeli adatközlése szerint januárban 5,5% volt az éves az infláció, miközben a piac csupán 4,9%-os áremelkedésre számított.

Ez letaglózó meglepetés, azonban a forint egyelőre alig reagált rá. Hogy lehet ez?

Jelenleg a piac azt próbálja latolgatni, hogy a mai adatra hogyan reagál a piac.

Amennyiben úgy gondolják, hogy a vártnál magasabb infláció kamatemeléshez vezethet, akkor a forintnak erősödnie kellene. Ha viszont azt gondolja a piac, hogy a magasabb infláció ellenére a jegybank nem fog szigorítani, akkor viszont gyengülhet a hazai fizetőeszköz árfolyama.

Egyelőre az árfolyam egy helyben toporog, ami nem is csoda annak fényében, hogy nem egyszerű a fenti dilemmára választ adni, ráadásul van most több más tényező is, ami árnyalhatja a befektetők gondolkodását: 1) márciustól a jelenlegi pénzügyminiszter lesz a jegybankelnök, 2) miközben jövőre választások, 3) ráadásul a hétvégén akár fordulat is állhat be az orosz-ukrán háborúban 4) és még a Fed is megállt a kamatcsökkentési ciklusában.

Látható tehát, hogy komoly pro-kontra érvek vannak mindkét irányban.