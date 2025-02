400 alatt járt az euró

Azzal, hogy a forint percekkel ezelőtt áttörte a kerek 400-as, inkább lélektanilag fontos szintet az euróval szemben, érdemes röviden megnézni, hogy mely szintekre kell most figyelni. A 399,6-os támaszszintre mindenképpen (most éppen itt állt meg az árfolyam egyelőre), aztán ha ezen sikerül lefelé átjutnia, akkor a 398,4-es támasz szint is fontos, majd a 398 körüli zónára érdemes figyelni, itt támaszok mellett 397,9-nél a tavaly nyártól idén januárig látott forintesés 38,2%-os Fibonacci korrekciós szintje található. Ha ezen a zónán is átjutna a forint, akkor a jelenleg 394-nél húzódó hosszú távú emelkedő trendvonalra kell figyelni.

