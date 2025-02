Kritikus szinten táncol a forint és a dollár is

Portfolio 2025. február 26. 07:35

A forint kedden háromszor is megpróbálkozott egy fontos technikai szint, a 401,2-nél húzódó 200 napos mozgóátlag áttörésével az euróval szemben, de mindháromszor lepattant róla. Ezért látjuk azt, hogy szerdán reggel is ennél a szintnél álldogál az árfolyam, és közben az euró/dollár is egy fontos technikai szintnél elakadt. Ma délelőtt a rendkívüli online EU-csúcs, az amerikai tárgyalásokról tájékoztató Emmanuel Macron francia elnök üzenetei lehetnek akár piacmozgatók, illetve a jövő heti szintén rendkívüli EU-csúcsra való felkészülés, és az orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatos híráramlás is kiválthat ilyet.