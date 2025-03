Újabb fordulat a forint árfolyamában

Portfolio 2025. március 06. 16:15

Szerdán újabb öthónapos csúcsra ért a hazai fizetőeszközünk: a forint euróval szembeni devizaárfolyama a 398-as szint alá is benézett. Csütörtökön azonban tempós gyengülést mutatott be a fizetőeszköz, az euró-forint kurzusa ennek nyomán a 401-es szintig emelkedett, majd jött az újabb erősösédi hullám. Izgalmas kereskedési nap a csütörtöki, ugyanis nemcsak az EKB kamatdöntésére figyeltek a befektetők, hanem a geopolitikai fejleményekre, ezen belül is az uniós védelmi kiadások növelésével kapcsolatos hírekre, valamint az EU-csúcstalálkozóra. Egyes befektetői vélemények szerint a napokban kibontakozó európai fordulat (fiskális politika és védelmi kiadások terén) az uniós gazdaságokra is pozitív hatást gyakorolhat, ez pedig kedvező a régiós fizetőeszközök megítélése szempontjából.