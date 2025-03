Jelentős ütéseket kap a forint

Nagyon gyorsan gyengül a forint a dollárhoz és az euróhoz képest is: a közös európai deviza eddig is túlvett volt a zöldhasúhoz képest, ami miatt most látható egy erősebb korrekció, ami miatt 0,5 százalékos gyengülésben, ami a magyar valutát is gyengíti.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárhoz képest már négy egység felett gyengült a forint, az árfolyam 368,15 felett mozog.

Az euróhoz képest szerényebb a gyengülés, de már így is 400,7 környékén mozog a kurzus, ami közel 3 egységes gyengülést jelent, és majdnem 4 forintnyi elmozdulást jelent a tegnap délután elért 5,5 havi forintcsúcshoz képest.