Továbbra sem lehet szó kamatcsökkentésről az oroszoknál

Portfolio 2025. március 21. 15:44

Nem változtatott a kamatokon az orosz jegybank, de az infláció terén már látszódnak a javulás óvatos jelei. A munkaerőpiaci feszesség csökken és az inflációs várakozások is javulgatnak. Ugyanakkor a jegybank továbbra is 21%-os kamatot tart megfelelőnek a most nagyjából 10% körüli inflációhoz.