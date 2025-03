Kapaszkodik vissza a forint

A múlt heti gyengülés mögött, több kisebb tényező állhat. A befektetői hangulat sem volt valami fényes az előző héten, elsősorban az amerikai technológiai papírok teljesítettek nagyon rosszul.

A héten kiderül, hogy Donald Trump milyen formában váltja be vámfenyegetéseit, a jelenlegi állás szerint április 2-án lép hatályba a rendelet.

Ezzel kapcsolatban érdekes, hogy múlt héten a dollár gyengülése közepette gyengül a forint, amely mögött állhat az autóiparra kivetni tervezett 25 százalékos vám is, hiszen a magyar autóipar erősen kitett ennek a szektornak.

A forint gyengülésének köze lehet ahhoz a tervhez, amelyet a befektetési alapok piacán jelentett be a kormány. Azzal ugyanis, hogy több állampapír tartására kötelezik a hazai befektetési alapokat, nő az állampapír-kereslet, és ennek hírére máris elkezdődött a hozamcsökkenés az állampapírpiacon.

A héten záporozni fognak az adatok, amelyek a piacok sorsát is eldönthetik. Jelenleg nagyon aggódnak a befektetők az amerikai recessziós kockázatok erősödése miatt. A héten már számos márciusra vonatkozó adat adhat választ erre a kérdésre. Eközben a forint számára is kulcsfontosságú adatok érkeznek, amelyek a növekedési és az inflációs kilátások szempontjából is nagy jelentőséggel bírnak.

Az euró árfolyama 401 forint körül mozog, reggel már 1,4 egységet erősödött a magyar deviza.

A dollár árfolyama 370,4 forint, ez 1 egységnyi forinterősödést jelent.

