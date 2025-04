Újra megütötték a forintot

A vámháború miatt kibontakozó nemzetközi befektetői hangulat romlásával párhuzamosan gyengült hétfőn a forint. Délután azonban hirtelen fordulat következett be, napon belül az euróval szemben 4 egységnyi erősödést is mutatott a hazai fizetőeszköz, este azonban ismét megütötték, miután Trump újabb vámokkal fenyegette meg Kínát.A magyar gazdaság kilátásai is terítékre kerülnek a Portfolio következő befektetői klubján , ahol neves közgazdászok vitatják meg az aktuális világgazdasági fejleményeket, gazdaságpolitikai döntéseket, monetáris politikai irányokat.