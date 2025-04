A vámháború nyomasztja a forintot

Bár a Standard&Poor's hitelminősítő péntek esti kilátásrontásának nem volt különösebben erős nyoma a tegnapi devizapiaci kereskedésben, a forint árfolyamát összességében a gyengélkedés jellemezte, hiszen a délelőtt még 409 alatt mozgó devizaárfolyam délutánra a 411-et nyaldosta. Ma reggel is kicsivel 410 felett indul a pénzváltás az euróval.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben sokkal szebb pozícióban maradt a forint, amit a különös globális devizapiaci mozgások és tőkeáramlások magyaráznak. Az Egyesült Államok felől érkező óriási bizonytalanság következtében most a dollár nem biztos menedék, a befektetők inkább szabadulni akarnak tőle. Ezért az euróval szemben óriásit gyengült a zöldhasú, aminek egyenes következménye, hogy a forintot még az euróval szembeni gyengülés ellenére is jóval kedvezőbben váltják, mint egy hete. Akkor 375 közelében járt az árfolyam, most 362-nél látjuk a reggeli jegyzéseket.

Ma egy igen üres eseménynaptár mellett zajlik majd a kereskedés, ami azt jelenti, hogy

nagy mozgásokat a vámháború fejleményei, Donald Trump közösségi médiában megjelenő posztjai okozhatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images