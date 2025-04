Az EKB dönt – de Trump és a vámháború diktálják a tempót

Holnap tartja a kamatdöntő ülését az Európai Központi Bank (EKB). A várakozások szerint 2,5%-ról 2,25%-ra csökkenhet az alapkamat, azonban nagy kérdés, hogy mi lesz az év hátralévő részében egy olyan helyzetben, amikor az euró gyors erősödése, a kereskedelmi háború hatásai és az európai fiskális fordulat is bonyolítja az inflációs és a növekedési képet. Egyelőre a piaci szereplők is csak találgatnak a hatásokat és a jövőbeli kamatpályát illetően. Mindenki az EKB elnökének iránymutatására vár.

Az előző kamatdöntés óta egész Európa, sőt a világgazdaság is új vizekre evezett Donald Trumpnak köszönhetően. A kereskedelmi háború, az amerikai külpolitikai bezárkózás miatti európai fiskális lazítás teljesen átírhatja az inflációs és a növekedési körképet. A vámháború helyzete Trump visszatáncolása ellenére is súlyos és meglehetősen képlékeny. Eközben pedig 2 hónap leforgása alatt 10%-ot erősödött az euró a dollárral szemben. A nagy elemzőházak és a gazdaságpolitikusok is csak most kezdték el felmérni a hatásokat.

Új helyzet van, az üzenetek is nagyon mások lehetnek, mint az előző ülésen.