Féléves csúcsnál billeg a forint a dollárral szemben

Portfolio 2025. április 16. 08:16

Romlott az amerikai részvénypiaci hangulat kedden, és a szerda hajnali vártnál jobb kínai makroadatokra is ugyanez volt a reakció, a dollár pedig újra gyengül. Mindezek nyomán a forint a dollárral szemben újra a 360 alatti tartományban, féléves csúcsa közelében mozgott reggel, de aztán volt egy kisebb fordulat. Ma több lényeges amerikai makroadat mellett Jerome Powell Fed-elnök is beszélni fog egy konferencián, így akár jelentős piaci mozgások is jöhetnek a délutáni-esti órákban.