Volatilis nap várhat a forintra a hosszú hétvége közepén

Portfolio 2025. május 02. 09:22

Erősödéssel indította a pénteki napot a forint mind az euróval, mind a dollárral szemben, az USD/HUF árfolyam 356,5-ig, az EUR/HUF pedig 403,8-ig süllyedt. A hazai devizát a nemzetközi hangulat javulása és a kereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatos optimizmus is támogatta. A délutáni amerikai munkaerőpiaci adatok ugyanakkor új irányt szabhatnak a dollárnak, így közvetve a forint árfolyamának is. A hosszúhétvége miatt illikvid forintkereskedés várható, ami hevesebb mozgásokat is eredményezhet.