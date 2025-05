Szép csendben rég nem látott szintre kapaszkodott a forint - Maradt még benne szufla?

Több mint egy hónapja nem látott szintre erősödött a forint az euróval szemben az utóbbi napokban. Ez elsősorban a javuló nemzetközi hangulatnak köszönhető, az orosz-ukrán háború lehetséges enyhülése mellett a vámháborúval kapcsolatban is pozitív hírek érkeztek.

Péntek reggel 402,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális erősödést jelentett tegnaphoz képest a magyar deviza szempontjából. Az elmúlt napokban kis lépésekkel szép csendben egyhónapos csúcsra húzták a forintot, utoljára április elején volt a mostaninál alacsonyabban az euró jegyzése. A következő lélektani szint a 400-as határ lenne, ahol a múlt hónap elején megtorpant a forint erősödése. A dollárral szemben most 360 alatt egy hajszállal jár a forint.

a kedvező nemzetközi hírek mozgatták az utóbbi napokban-hetekben a forint árfolyamát,

hosszú idő után reális esély volt az orosz-ukrán tűzszünetre, bár végül a tegnapra tervezett tárgyalások kudarcba fulladtak. Ugyanakkor az amerikai elnök nyomása várhatóan továbbra is erős lesz a háborús feleken, így továbbra is elképzelhető az áttörés. Emellett a vámháborúval kapcsolatban is kedvező hírek érkeztek, hiszen az USA 90 napra felfüggesztette a vámok egy részét és egyre több országgal nyitottnak tűnik a megegyezésre.

A régióban a román lejre lesz érdemes figyelni a következő napokban, hiszen vasárnap az elnökválasztás második fordulóját tartják, és az első kör után már látszott, hogy George Simion szélsőjobboldali jelölt esetleges győzelme aggasztó lenne a befektetők számára. Vagyis a vasárnap esti eredmények fényében hétfő reggel könnyen láthatunk majd ismét heves kilengéseket a román eszközök piacán.

Az euró-dollár árfolyamban sem láttunk nagyon nagy kilengéseket az elmúlt napokban, péntek reggel 1,12 felett járt a jegyzés, ami 0,2%-os dollárgyengülést jelent csütörtök estéhez képest.

