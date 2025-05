Megszólaltak a magyar gazdaságpolitika nagyágyúi - Hogy reagált a forint?

Csütörtök reggel 402,85 körül járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett az előző esti árfolyammal. A magyar deviza egy hete nem mozdult ki érdemben a 402-404-es szűk sávból, a napokban április legeleje óta nem látott mélyponton is volt az euró jegyzése. Egyelőre úgy tűnik, hogy a piac is kicsit tanácstalan abban, merre kellene lendülnie az árfolyamnak, kicsit olyan most a hangulat, mintha a nyári uborkaszezon kellős közepén lennénk. A következő időszakban bármelyik irányba elindulhat erről a holtpontról a forint a hírek függvényében,

az erős oldalon akár a lélektanilag fontos 400-as szintet is támadhatja, ellenkező esetben pedig újra a 405-öt veheti célba.

Azt persze nehéz megmondani, mi lesz majd, ami kimozdítja innen az árfolyamot, legközelebb az MNB jövő keddi kamatdöntésére lehet érdemes figyelni itthon. A várakozások szerint az alapkamat 6,5%-os szinten marad, legfeljebb a jegybanki kommunikáció tartogathat izgalmakat. A dollárral szemben most 355,5 körül járunk, ami szintén egy hónapja, április vége óta nem látott csúcsot jelent a forint szempontjából.

A régióban az elmúlt hetekben a román lej árfolyamában voltak nagyobb kilengések, a múlt vasárnapi elnökválasztás előtt a politikai kockázatok uralták a közbeszédet, majd a piac szempontjából kedvező eredmények után az ország előtt tornyosuló fiskális kihívások kerültek fókuszba. Várhatóan a következő hetekben is hasonló jellemezheti a lej piacát, a kormányalakítással és a költségvetési konszolidációval kapcsolatos hírek hozhatnak kilengéseket.

A dollár esése megállíthatatlannak tűnik az utóbbi napokban, az amerikai deviza az idén már majdnem 10%-kal értékelődött le az euróval szemben, így most 1,133 környékén jár az árfolyam. A hangulatot továbbra is a vámháborúval kapcsolatos hírek és az orosz-ukrán fegyverszünettel kapcsolatos spekulációk határozzák meg.

