Hatalmas fordulat az amerikai vámokkal kapcsolatban – Mi lesz így a forinttal?

Komolyabb erősödéssel indította a csütörtöki napot a dollár miután az amerikai bíróság felfüggesztette a Donald Trump által kivetett vámokat. A hírre javult a hangulat a részvénypiacokon, a forint azonban egyelőre nem tudja tartani a lépést, 404 felett kezd az euróval szemben.

Csütörtök reggel 404,1 körül járt az euró jegyzése, ez minimális, 0,1%-os gyengülést jelentett a forint szempontjából tegnaphoz képest. A nap legfontosabb híre egyértelműen az, hogy

az amerikai bíróság felfüggesztette Donald Trump vámjait,

mivel szerintük az elnök nem hozhatott volna ilyen döntéseket a veszélyhelyzetre hivatkozva. A bejelentés után a részvénypiacokon jó hangulat uralkodik, azonban a jelek szerint a forint ebből egyelőre kimarad. Sőt, a régiós devizákkal szemben is lemaradás látszik, hiszen a lengyel zloty 0,1 százalékos erősödést, a cseh korona pedig stagnálást mutat.

A dollár komolyabb erősödéssel indítja a napot a vámháborús hírekre, így a dollár-forint jegyzés 0,6%-kal 359,5 környékére emelkedett.

Az amerikai deviza az euróval szemben 1,1243 környékére erősödött, ez fél százalékkal marad el a szerda esti árfolyamtól. A japán jen 0,8%-os gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben.

A mai nap hangulatát várhatóan a vámháborúval kapcsolatos hírek határozzák majd meg, a legnagyobb kérdés, mit reagál Trump a bírósági döntésre. Magyar szempontból továbbra is a Moody’s holnapi hitelminősítői felülvizsgálata lehet még izgalmas, hiszen a cég döntése akár a forint sorsát is érdemben befolyásolhatja. A hitelminősítő várhatóan pénteken késő este jelenti be, hogy változtat-e az adósbesoroláson.

