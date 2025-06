Még mindig beszorulva a forint, pedig vannak izgalmak a régióban

A forint továbbra sem tud kimozdulni a hetek óta jellemző 402-404-es sávból, vagyis alig történik valami a magyar deviza piacán. Pedig a kelet-közép-európai régióban van ok az izgalomra, hiszen a román elnökválasztás után most a lengyel voksolás eredménye borzolja a kedélyeket.

Szerda reggel 403,75 körül járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a kedd esti árfolyammal. A magyar deviza hetek óta nem tud kitörni abból a szűk sávból, ahova beragadt, a magas magyar kamatkülönbözet miatt nem gyengül a forint, az erősödésnek pedig a romló fundamentumok szabnak határt. Mivel a magyar kamatszint vélhetően még hónapokig a jelenlegi szinten marad, ezért akár hosszútávon is megmaradhat a forint ereje, kérdés, meddig semlegesíti majd a kamatszint a makrogazdasági adatokat a befektetők szemében. A dollárral szemben a hét elején másfél éves csúcs közelében is járt a forint, végül nem sikerült áttörnie a kulcsszintet, így most 355,17-nél jár az árfolyam.

A dollár-forint fordulata részben az amerikai deviza erősödésének volt köszönhető, a hét elején látott bőven 1,14 feletti szintről tegnap 1,137 környékére csúszott vissza a keresztárfolyam, ma reggel pedig további 0,1%-os erősödéssel kezd az amerikai deviza.

A régióban vannak izgalmak a devizapiacon,

néhány hete a román elnökválasztás körüli bizonytalanság borzolta a kedélyeket. Bukarestben végül sikerült elkerülni a legrosszabbnak tartott forgatókönyvet, de továbbra is komoly fiskális kihívásokkal néz szembe az ország. Múlt vasárnap a lengyel elnökválasztás második fordulójában viszont az ellenzéki jelölt nyert, ami politikai kockázatokat hozott, hiszen a kormány máris bizalmi szavazást kért Varsóban. A kockázatokra pedig a zloty gyengüléssel reagált, kedden mintegy fél százalékos esést mutatott az euróval szemben.

