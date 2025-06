Nem csökkent az amerikai infláció, de ez most jó hír

Májusban az USA-ban az árak éves alapon 2,4%-kal, míg a maginfláció 2,8%-kal emelkedett, ami a baljós előjeleket figyelembe véve egyáltalán nem rossz hír. Ezek az adatok viszont nem feltétlenül visznek bennünket közelebb a kamatcsökkentéshez. Ebben a tekintetben sokkal fontosabb a kínai-amerikai kereskedelmi megállapodás hatásai.

Májusban az amerikai infláció 2,4%-os volt, kissé nagyobb az előző havi 2,3%-hoz képest (várakozás: 2,5%). A maginfláció éves alapon 2,8%-os volt, az előző havival megegyező. (várakozás: 2,9%).

Az adat előtt a konszenzus az infláció emelkedésére számított, hiszen a vámháború hatásai már az árakon is éreztetik a hatásukat. Ezt erősítette korábban a Walmart bejelentése is, aki előre figyelmeztetett, hogy a magasabb költségek egy részét ár fogja hárítani a fogyasztókra. Ehhez képest a mostani adat kellemes meglepetés, hiszen egyelőre még a vámháború okozta zavarok nem csaptak át magasabb inflációba.

Monetáris politikai oldalról viszont a mostani adat nem is jó és nem is rossz hír. A Fed eddigi kommunikációja alapján a bizonytalanságnak kell csökkennie. Ebben nagy segítséget jelent a frissen bejelentett amerikai-kínai kereskedelmi megállapodás, azonban továbbra is nagy kérdés, hogy a megállapodott vámszintek hogyan fognak lecsapódni az inflációban és a növekedésben. A jelenlegi piaci konszenzus alapján szeptemberben várható az első kamatcsökkentés. A júliusi kamatvágás mellett egyedül a gazdaságpolitikai bizonytalanság csökkenése szól.

