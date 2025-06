Most vagy soha? Jóárasították az eurót a nyaraláshoz

Jókor jöhetett a magyaroknak a forint utóbbi napokban látott erősödése, hiszen a többség valószínűleg még nincs túl az esetleges külföldi nyaraláson. Aki devizát szeretne váltani, annak most lehet érdemes lépni, hiszen a múlt héten már láthattuk, hogy 400 alatt nehezen ragad meg a forint, várhatóan nem látunk tartósan és jelentősen ez alatti euróárfolyamot a következő hetekben-hónapokban sem. A többségnek persze ez valószínűleg néhány ezer forintot jelent mindössze a nyaralás költségében.

Akciós az euró

A múlt héten április eleje óta először láttunk átmenetileg 400 alatti euróárfolyamot, de nem tudott ott tartósan megragadni a forint. A hét végén az iráni-izraeli háború kitörése kockázatkerülést hozott globálisan, ez pedig csökkentette az olyan eszközök iránti keresletet, mint a forint. Hétfő délelőtt aztán kicsit fellélegeztek a befektetők, így ismét 401 közelébe kapaszkodott a forint.

A magyar deviza mozgása erős korrelációt mutat az utóbbi időben a dolláréval, az idei év éppen ezért az amerikai fizetőeszköz gyengülése mellett a forint erősödéséről is szól eddig. Január eleje óta a dollár már több mint 11%-kal gyengült, miközben a forint közel 2,5%-os erősödésben van az euróval szemben.

Mindez azt is jelenti, hogy a dollár-forint keresztárfolyamban még intenzívebb a mozgás, hiszen az év elején még 400 feletti jegyzés mostanra 350 alá zuhant.

Meddig lehet szufla a forintban?

Az utóbbi hetek azt mutatták, hogy a jelenlegi szintről már nincs komoly tere a forint esetleges további erősödésének. Először hosszú hetekig beragadt a 402-404-es szűk sávba az euró árfolyama, majd onnan a múlt hét elején lefelé tört ki átmenetileg. Azonban látszott, hogy a 400-as szintről nem tudott már elrugaszkodni a forint, egyrészt az lélektanilag fontos határ, másrészt pedig 398-399 körül egy erős technikai támasz is van az árfolyamban.

Érdemes röviden végig venni, mi szólhat a forint további erősödése mellett és ellene. A magyar deviza legnagyobb vonzereje a dollár gyengülése mellett továbbra is a magas kamatszint, főleg úgy, hogy az elmúlt időszakban többéves csúcsra emelkedett a carry trade ügyletek népszerűsége a piacon. Ebből a szempontból pedig jelenleg

a forint Európában az egyik legvonzóbb deviza és világviszonylatban is magas a 6,5%-os magyar kamatszint.

Ráadásul a forint relatív pozíciója is javult az év eleje óta, hiszen a legközelebbi versenytársnak tekintett Csehországban és Lengyelországban is csökkentette már a kamatot a jegybank. Közben itthon az MNB várhatóan legkorábban ősszel tud lazítani, akkor is csak nagyon korlátozott a mozgástere. Főleg akkor, ha az iráni-izraeli háború elhúzódik, és az energiaárak emelkedésén keresztül új inflációs kockázatot hordoz majd.

Jót tett a forintnak az is, hogy az elmúlt hetekben

sikerült elkerülni a negatív hitelminősítői lépéseket.

A várakozásoktól elmaradó GDP-növekedés és a költségvetés ingatag helyzete miatt benne volt a pakliban egy kilátásrontás vagy leminősítés, azonban végül a Moody’s és a Fitch Ratings is helyben hagyta a korábbi besorolást és kilátást. További lökést esetleg az adhatna, ha kedvezőbb adatok jelennének meg, azonban jelenleg nem látszik, mitől javulna a költségvetés, illetve a növekedéssel kapcsolatban egyelőre a második negyedéves számok sem utalnak komoly pozitív fordulatra.

Az erősödés melletti érv lehet a külkereskedelmi mérleg többlete, ami az export döcögése mellett azért tudott jelentős maradni, mert a beruházási célú import nagyot esett.

A belföldi tényezők alapján tehát

innen már korlátozott lehet a további tér lefelé az euró-forint árfolyamban.

A kamatkilátásokat ugyanis már beárazta a piac, hitelminősítői felülvizsgálatok pedig csak ősszel jönnek legkorábban. A második negyedéves GDP-adat július legvégén érkezik, de egyelőre nem látszik, hogy hirtelen hatalmas visszapattanás lenne a gazdaságban.

A hazai tényezők mellett a nemzetközi fejleményekben bízhat esetleg a forint, ha a dollár tovább gyengülne az euróval szemben, az támogathatná a további erősödést. Ugyanakkor az elemzők szerint már ebből a szempontból is korlátozott lehet a trend folytatása.

Most lehet érdemes váltani eurót a nyaraláshoz

A fentiek alapján tehát aki még nem váltott eurót a nyaraláshoz, annak most érdemes lehet lépni, hiszen

kicsi az esély arra, hogy a mostaninál jelentősen alacsonyabb euróárfolyamot látnánk nyár végéig.

A devizaárfolyam egy átlagos nyaralás költségében minimális, néhány ezer forintos tételt jelenthet. Az év elején az euró 415 körül is járt, onnan már majdnem 4%-ot javított a forint. Ha pedig valaki Európán kívül tervez nyaralni, az még jobban örülhet a mostani árfolyamnak, hiszen ahogy említettük, a dollár ára már több mint 50 forinttal csökkent januárhoz képest.

